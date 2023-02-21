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北富銀調查 熟齡族估退休金要837萬元以上才夠

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
北富銀與弘道老人福利基金會合作，今公布「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」調查結果。圖／北富銀提供
北富銀與弘道老人福利基金會合作，今公布「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」調查結果。圖／北富銀提供

因應2025年台灣即將邁入超高齡化社會，北富銀今公布「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」調查報告，調查結果發現，熟齡族普遍覺得退休金準備不足，近8成認為退休金需要500萬元以上，3成認為需要1000萬元以上才夠，平均熟齡族認為應準備的退休金高達837萬元。

北富銀與弘道老人福利基金會合作，針對熟齡族群進行經濟安全問卷調查，首次鎖定熟齡族進行問卷調查，由弘道老人福利基金會於2022年11月到12月期間，針對50歲到64歲民眾進行調查，共回收近700份有效問卷。

調查發現，熟齡族最擔心長期照顧費用(74.7%)，其次為醫療支出(68.4%)，以及緊急意外支出(49.8%)，受訪者普遍覺得退休金準備不足，近8成認為退休金需要500萬元以上，3成認為需要1,000萬元以上才夠，平均計算下來，整體熟齡族認為應準備的退休金高達837萬元。

若以國人平均餘命81歲計算，從65歲至81歲平均下來，每月需求為4萬3600元。以勞工為例，扣除勞保局統計的每月平均勞退與勞保年金給付後，每月資金缺口為5833元，總缺口金額達112萬元。

調查中也發現，有43%熟齡族認為自己可承受的風險等級低，卻期待在投資獲得高收益；在購買金融產品時，有2成的人不看契約。15%的受訪者回覆有看沒有懂，會看契約且能完全理解的僅佔23%，若熟齡族觀念不正確或缺乏判斷能力，極有可能增加落入不當投資或被金融詐騙的風險。

調查也顯示，在「以房養老」、「安養信託」、「年金保險」、「長照保險」及「退休準備平台」等5大金融服務中，熟齡族使用率最高的是保險類，包括長期照顧保險(17.22%)及年金保險(15.21%)；雖有超過7成的熟齡族知道「以房養老」，但實際使用率不到3％。對於未來經濟安全措施，熟齡族最期待的是友善高齡的金融產品資訊(54.2%)，其次為設立友善高齡相關查詢平台(46.8%)，以及推廣高齡就業輔導(41.8%)。

北富銀資深副總吳薏菱表示，超高齡社會將衍生出經濟安全議題，因此金融機構必須在高齡友善產品及服務、高齡金融安全保護上，投注非常多的心力，包括結合AI科技進行智能防詐，加強對高齡客戶的關懷與服務等。針對高齡族特有的金融產品需求，將積極發展安養信託服務、保單活化、小額終老保險等，在服務上已打造了分行樂齡專櫃、電話樂齡專線及網站樂齡專區等。

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