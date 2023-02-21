中壽業務員連四年正成長定著率居冠 成第四大壽險部隊

開發金控（2883）旗下中國人壽積極推動業務通路轉型，徵才成果亮眼。2022年中壽業務員登錄人數淨增加1,214人，為壽險業人力成長數第一；在疫情衝擊的逆勢中，連續四年人力皆正成長，成為第四大壽險業務部隊。徵才有成外，中壽也積極育才留才，2022年業務員定著率高達86.6%，居五大壽險業之冠，這代表著平均每100位業務同仁，就有86位留下來，業務員待得更久更好，顯示中壽從教育訓練、行銷展業到組織擴展，協助業務部隊進化升級，已成為壽險業務員的首選雇主，並朝「成為最值得推薦與信賴的壽險公司」目標邁進。

迎接年後轉職潮，根據人力銀行統計，金融保險業是民眾心中最想投身的前五大行業之一，中壽積極擴大業務員召募開口，更依據各類求職者背景提供更多元、完善的財補專案，包括：新秀、精英、千大及領航等四大專案，無論是初踏入職場的社會新鮮人、已有工作經驗的轉職者，甚至是同業的業務好手，中壽皆展現培育人才決心。其中「精英專案」尋找具潛力、對金融業務工作有興趣的精英族群，並提供長達15個月的財務補助，符合條件且達標者，除配置一台iPad外，另最高可領取38萬元財務補助金，創造未來在壽險業一展長才的機會。

除了優渥的財補專案，中壽深知人才培育是強化組織競爭力的首要關鍵，並建構出完整且全面的發展地圖，量身打造出「行銷尖兵」、「增員高手」與「主管大師」三大系列課程，以充實各項知識技能。課程以數位學習系統，打造多場域的學習環境，科學化及系統化的學習環境，培養出新思維的業務同仁，讓保險不再只是無形商品，而是從客戶需求出發的有感服務。為落實人才留存更積極推動全員晉升，尤針對剛晉升業務主管，中壽也積極打造專屬晉升計畫，以為期三年的關鍵職能課程及增員實戰演練等培訓，厚植專業行銷力，強化組織發展力，近三年中壽晉升中階主管人數幅度每年約增加30%，驅動更多業務員一步步發展志業、實踐夢想。

中壽多年來積極投入各項數位工具開發、導入人工智慧及大數據，從「商品行銷」、「人才增員」、「售後服務」到「績效追蹤」每個環節都有數位的全方位支持，以建構出高度數位化業務部隊，提供創新且便捷的服務。如最新推出業界首創的「AI商品智能對練」，由AI人工智能模擬問題，與業務同仁進行線上實戰練習，可快速提升業務員的專業力、省卻主管輔導培訓時間。中壽的數位賦能，助攻業務員化身為智能保險家，在科技的便利與人的溫度相輔相成下，中壽業務員從行銷推廣到組織發展更能站穩腳步、邁向卓越。