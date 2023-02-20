美暴力升息效應 去年這數據淨流出破千億美元、創新高

中央銀行今(20)日公布去(2022)年全年國際收支帳，受到聯準會「暴力升息」、在國際股債匯市掀起海波浪影響，國人與外資資金同步匯出，促使去年全年，金融帳下證券投資淨流出1,053.9億美元，締造歷史新高紀錄，較2021年增加27.3億美元，已連兩年突破千億美元。

央行統計顯示，去年全年，金融帳淨流出981億美元，僅次於前年的1,056.5億美元，為歷史次高水準。促使金融帳淨流出居高不下的主因，就是證券投資項目，全年淨流出破千億美元、達1,053.9億美元。

央行經研處副處長曹體仁指出，證券投資淨流出分成資產面與負債面兩部分，資產面淨流出596.7億美元，代表以壽險為主的國人投資海外持續增加，不過流出規模已較前年的815億美元明顯縮減；至於負債面，全年淨流出457.1億美元，此一金額也創下歷年最大紀錄，主因為外資減持台股。

此外，金融帳下的其他投資呈淨流入180.3億美元，其中，資產面減少214.7億美元為歷史次高水準，代表國人憂心國際風險升溫、大舉匯回資金。

央行統計顯示，去年全年，經常帳順差1,017.3億美元，僅次於前年創下歷史次高，金融帳淨流出981億美元，同樣為歷年次高，國際收支順差（央行準備資產增加）108.8億美元，為六年新低。

央行指出，去年全年，經常帳下的商品貿易為689.9億美元，為三年新低，不過，出口4,659.9億美元、進口3,970億美元，雙雙締造歷史新高，主要是去年上半年出口與進口景氣均十分暢旺，即使下半年景氣明顯減緩，全年仍突破過去幾年的水準、維持在歷史高峰。

單看去年第4季，經常帳順差為233.9億美元，金融帳淨流出156.6億美元，國際收支由去年第3季的逆差41.2億美元，轉為順差109.3億美元。

其中，金融帳下其他投資淨流出111.9億美元，創歷史新高，主要是銀行償還國外借款，對外負債減少。曹體仁表示，其他投資資產面減少118.7億美元，主要是企業、散戶把國外存款移回國內；而負債面減少230.5億美元、創歷年最大，主要是外資償還國外資金。

曹體仁說明，美國、歐洲等先進國家去年通膨漲至高點，這些國家的央行為對抗通膨激進升息，引發市場對於經濟衰退的疑慮，銀行為規避風險而去槓桿化，此一情景不只上演在台灣，日本、南韓、新加坡等國都有相同情況。