家具家電都訂閱！OVO統計 訂閱電視占出貨比重達一成

訂閱制吹入家電、家具產業，去年底台灣首創電視訂閱制的新銳智慧電視品牌OVO宣布，短短3個月硬體訂閱已佔OVO智慧電視出貨一成以上。加速年輕人重返客廳，OVO攜手全台電商滲透率最高的先享後付服務AFTEE，推出電視機硬體訂閱「無卡分期0利率」優惠，2月底申請加碼最高600元回饋。對活用預算的年輕世代與租屋族，現在可以更彈性、更優惠的方式使用電視服務，換屋、成家不用報廢舊電視，循環經濟愛地球。

硬體訂閱近幾年成為熱門話題，iPhone訂閱消息曝光一年後，盛傳將在3月推出官方的硬體訂閱，IKEA也在去年正式對外開放家具租賃服務，提供彈性租期、免費維修、月付機制的永續辦公室家具服務。新銳智慧電視品牌OVO，全台首創電視機訂閱服務，提供持續保固維修、軟體升級的彈性電視選擇。

OVO電視訂閱制有超低月付、持續服務、期滿轉換、循環再生等四大特色。訂閱55吋QLED 4K旗艦電視只要月付499元，65吋電視月付699元，免付押金；訂閱期間持續提供保固維修、更新軟體平台與持續服務升級；訂閱2年期滿可退訂或自由轉換方案，想留下電視機，只要第3年月繳169元起，期滿即可擁有。藉由商業模式創新與挖掘舊機再生市場，大幅降低電子廢物，循環再生。

OVO創辦人暨執行長吳有順表示，電視訂閱制推出後反應良好，目前已佔OVO電視出貨比重逾一成，為了提供更多年輕人、沒有信用卡或不希望被佔用信用額度的朋友，也能彈性享受電視訂閱服務，攜手AFTEE先享後付推出無卡分期零利率方案，新機不用一次付一大筆錢、舊機回收再利用更環保。