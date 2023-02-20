因應退休潮 南山人壽推利變還本終身壽險

南山人壽今(20)日表示，台灣有史以來最大的退休潮來襲，建議退休規畫需具備穩定現金流、醫療保障完善、長照保障充足等三大要素，在提供穩定現金流方面，南山人壽近日於銀行通路推出「南山人壽年年享利利率變動型還本終身保險(定期給付型)」，為追求穩健財務保障的退休族轉嫁有關風險。

根據內政部統計，1958到1966年為台灣第一波嬰兒潮，期間每一年出生人口均超過40萬人，累積九年出生人口共達378.4萬人；第二波嬰兒潮出現在1976到1982年，期間只有一年出生人口沒破40萬人，七年期間累積出生人口共達289萬人。

隨著第一波嬰兒潮在今年陸續進入法定退休年齡，台灣將迎來有史以來最大的一波退休潮。

世界銀行(World Bank)建議，退休後的所得替代率至少要達到70%，退休後每月退休金至少要占在職每月月薪的七成，才能夠在不降低生活品質的狀態下，過舒適退休生活。

如果沒有提早為退休生活做好規畫，打造穩健的退休財務規畫，尋找工作之外的重心，長壽非但不是祝福，反而有可能落入極大的風險。

南山人壽建議，打造幸福的健康樂退人生，穩定現金流、醫療保障完善、長照保障充足等三項要素缺一不可，好的退休計畫，保險規劃不可少。

保險除了可為退休族群提供穩定現金流，一旦發生意外、罹癌或失能，亦可協助補足醫療所需，支撐家庭及生活不受影響。

南山人壽建議民眾應及早透過適當的保險規畫，為自己的人生下半場構築保障，力抗長壽可能伴隨的財務或健康風險。

以南山人壽年年享利利率變動型還本終身保險(定期給付型)為例，繳費兩年、第一年末起，即可年年領取生存還本保險金，並有機會每年額外領取增值回饋分享金，適合追求穩健財務保障的退休族群。

以40歲男性投保南山人壽年年享利為例，假設基本保額新台幣100萬元，表定年繳保費82萬6,500元，首、續期轉帳扣繳及高保額享保費折減後，年繳保費80萬9,970元，保單第一年末可領生存還本保險金1萬3,500元。

假設該張保單的宣告利率都維持2.35%不變，增值回饋分享金選擇以現金給付，領取金額逐年增加，第七個保單年度末，可領取增值回饋分享金及生存金合計約3萬1,897元，並同時享有壽險及大眾運輸意外身故保障。