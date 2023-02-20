理財教育不能等 基富通「熱門基金會客室」2月23日開播

兔年開春，美國聯準會即放慢升息速度，帶動資金回流股債資產。今年市場能否逐步走出隧道迎向曙光？又該如何掌握先機？為解答投資人疑惑，基富通開辦「熱門基金會客室」，第一場規劃在2月23日登場，邀請安聯投信，向投資人分享台股主動式布局策略，並提供線上即時問答。

基富通總經理王浩宇表示，身為國內最大基金交易平台，主要股東又是證券周邊單位的臺灣集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心與國內34家資產管理公司，基富通有責任做好理財教育工作，向國人推廣正確理財觀念，善盡普惠金融的社會責任。

新的一年，基富通不僅開放全平台股票型基金定期定額終身0手續費，還贈送新、舊客戶每人12張定期定額終身0手續費酷碰，更秉持理財教育也要「定期定額」做的精神，將舉辦多場線上、線下實體講座，讓更多國人掌握正確的投資理財訣竅。

基富通「熱門基金會客室」將於2月23日登場，採線上直播方式進行，第一場聚焦在國人最密切關心的「台股」，由安聯投信與投資人分享2023年的台股主動投資布局策略，並開放線上互動問答。有興趣的投資人，都可以到基富通官網報名。

安聯投信表示，台股開年以來表現強勢，儘管市場仍有諸多利空消息，但投資情緒相對正面，外資也明顯回流，其中上半年落底趨勢明確，下半年復甦力道有待觀察，而市場短線氛圍有利科技股，不排除漲勢持續，整體來說，2023年台股企業獲利雖下滑，但呈現逐季回升態勢，掌握契機長線布局正是時候。

除了台股主題之外，基富通「熱門基金會客室」未來也會依據平台上的基金熱搜榜，及國人有興趣的債券、科技、能源、創新或新興市場等，開辦相關的投資理財主題，由各基金公司與投資人進行深度探討，最新活動訊息將公布在基富通官網。