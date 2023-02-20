新台幣升3.4分暫收30.37元

受上周美股台積電 ADR【ADR】存託憑證（Depositary Receipts\, DR）是指在一國證券市場流通、代表國外公司有價證券的可轉讓憑證。美國存託憑證（AmericanDepositary Receipts\, ADR）即是向美國投資者發行並在美國證券市場交易的存託憑證，它透過減少或消除如交易延誤、高額交易成本以及跨國交易等諸多不便，方便美國投資者購買非美國證券，也讓非美國公司的股票可以在美國證券市場交易。 表現疲軟，連帶今（20）日台股開盤勢弱，但在電子股帶動下，股匯雙市開低走高，新台幣對美元匯率開盤30.42元，貶1分，午盤升3.4分暫收盤中最高點30.37元。

美國聯準會將於23日公布2月會議記錄，24日將公布個人消費支出物價指數（ PCE【PCE】個人消費支出物價指數（Personal Consumption Expenditure Price Index\, PCE）是美國聯準會（Fed）觀察物價情勢的重要指標，主要組成項目包括醫療健保、房屋、休閒娛樂、交通、食品飲料、金融服務等價格。與消費者物價指數（CPI）相比，PCE 物價指數包含房租的比重較低，較能反映真實通膨情況。 ），匯銀主管指出，匯市未來波動方向仍要觀察美國經濟數據 ，若公布數據不如預期，則可能維持美元走升的局勢。