使老有所養 遠銀、公勝合推安養信託平台

根據台灣失智症協會之失智症流行病學調查資料估算顯示，65歲以上的老人約每13人即有1位失智者，80歲以上的老人約每五人即有1位失智者，面對超高齡化社會來臨，該如何打理退休後的安心老後生活，讓所存的退休金用在自己身上，老有所養，是每個人不得不面對的課題。公勝財顧看好退休安養商機，日前與遠東商銀（2845）、阿爾發投顧簽署合作意向書，提供民眾更有保障的安養信託平台服務。

不管人生藍圖如何，退休後安養是人人都必須面對的人生課題，辛辛苦苦存了一筆退休金，或攢下全家遮風擋雨的房子，順利的話可以頤養天年，但萬一未來生病臥床甚至失智，這筆錢能否有效運用在自己身上，或是透過有效配置，讓財富能穩健增值，並指定用在想要照顧的人身上呢？

公勝財顧總經理蔡聖威建議，不妨透過安養信託平台可指定信託監察人，當委託人發生意外（如中風、失智）而無自主意識時，受託銀行還可以按照信託監察人的指示，將資金撥入指定帳戶中，讓資金100%運用在當事人身上。

隨著安養信託的需求愈來愈大，現在不僅銀行業者，財富管理業者也蓄勢待發，公勝保經旗下的公勝財顧與阿爾發投顧搶先投入的「安養信託」市場，強打結合機器人理財服務。蔡聖威表示，藉由與遠東商銀、阿爾發投顧三方合作的安養信託平台，民眾可依自己風險屬性，透過長期累積，穩健地累積資產，並委由專業的受託銀行保管，確保資產的指定用途，不只預防資金被詐騙的風險，還能按步累積退休計畫。

社會新聞常見父母親年邁後，發生分財產糾紛被當皮球踢來踢去的窘境，阿爾發投顧董事長陳志彥表示，藉由安養信託平台，民眾可依自己風險屬性，結合專業機器人理財服務，逐年累積退休金。更重要的是，委託人可以指定用途，用在自己或配偶、身障子女身上，避免爭產爭議，甚至解決老後無人照顧的狀況。

蔡聖威說，透過信託規劃，依自己意願分配資產，還能掌握金錢的使用是否適當，萬一失智或失能，有受託銀行可以代管資產，並指定支付給醫療照護單位，同時避免其他債務人求償，達到保全資產的最佳效果。