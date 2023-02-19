五大壽險金控去年大砍近1500億元陸股債 三大原因曝

美中關係惡化導致地緣政治風險升高、大陸疲弱經濟和惡化的金融危機等三大利空，讓五大壽險金控持續降低大陸市場投資水位。據統計，2022年底五大金控對大陸市場投資水位降到8427億元、年大減1479億元或近15%，相較同期人民幣兌台幣升值1.7%，顯示五大金控大減碼。

以季變動數來看，去年第四季以開發金季減10.8%降到981.5億元，季減幅最大，中信金（2891）季減5%、新光金（2888）季減4.7%，富邦金（2881）季減3%，四家金控季減幅均遠高於同期人民幣兌台幣貶值1.3%，顯示全站賣方，僅國泰金（2882）季增2%可能與重分類推升市值有關。

若以年變動數來看，則以國泰金2022年全年大砍陸股債991.3億元最多，中信金砍397.4億元次之，新光金也砍了225.1億元居第三，以年減幅度來看，反是新光金年減38%最大，可能是與新光金原投資部位較低所致。

僅富邦金去年全年對陸股債部位，全年增加2.5%或86億元、及開發（2883）金年增5.3%或49億元，若剔除去年全年人民幣兌台幣小升因素，富邦金和開發金則可能是略加碼、或是陸債殖利率下跌，推升市值所致。

據各金控揭露，富邦金去年底持陸股債部位3457.6億元，投資總檔數僅剩20家，離投資最高峰已大砍9家；國泰金持股債2477.8億元，投資檔數25家、年減3家。

中信金去年底持陸股債1139.8億元，投資檔數20家，離投資最高峰則少了四家，開發金981.5億元、檔數17家與過去相當，新光金370億元，投資檔數僅剩三家，包括騰訊、阿里和大陸公債，是五金控投資最少者，年減了四家。