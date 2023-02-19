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難挽投資信心？五大壽險金控去年續砍騰訊、阿里

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

大陸兩大巨擘騰訊阿里巴巴從2022年10月底來，股價大漲一波，卻依舊難挽回外資投資人信心，國內五大壽險金控2022年底續砍騰訊、阿里，又以連兩季大砍阿里「砍最兇」。

據2022年底統計，五大金控握騰訊和阿里的股債水位，各是784.3億元及454.6億元，單季各減1.6%及1.85%，遠高於同季人民幣兌台幣貶值1.3%，顯示五大金控去年第四季對兩大科技巨擘加大減碼動作，又以阿里近半年遭砍近2%最兇。

除去年第四季中信金對騰訊、阿里持債水位與上季相當外，富邦金、新光金、開發金全站賣方，開發金與新光金連兩季同步減碼阿里，富邦金則連兩季減持騰訊。

金控主管說，壽險金控投資大陸，多以持債為主，包括公司債或金融債，去年10月1日起，包括國壽、中壽、台壽、新壽都做債券資產重分類，將跌價的債券、轉以成本列帳，應會推升整體持債部位。

但僅國泰金2022年第四季對騰訊、阿里持債部位較上季增加外，其餘四家都是持平或是大降，也遠高於同季人民幣貶幅，顯示這四家金控去年第四季大舉減持騰訊、阿里持債部位。

該主管也說，隨壽險金控做債券資產重分類後，債券殖利率漲跌對金控持債市值增減的影響已大降，未來可能僅剩匯率升貶因素影響。

據各金控對30億元以上大額交易的投資揭露統計，2022年底五大金控中，持騰訊部位最低的是富邦金、僅剩34.9億元，季減3.3%高於人民幣兌台幣季減1.3%，已連兩季站賣方；阿里更是近一年都未列入大額交易名單中，仍保守看阿里前景。

這波砍最大的是開發金，連兩季大砍阿里，去年底對阿里持股債部位降到126.4億元的有該統計來新低水位、季減11%，對騰訊也季減8%到185.5億元。

新光金也連兩季減持阿里，去年底持債水位降到47.3億元、季減4%，對騰訊也減碼4.8%降到256.7億元；中信金對騰訊、阿里持債部位與上季相當，去年底各是112.7億元及90.2億元。

國泰金2022年底對騰訊、阿里持股債水位，各是194.2億元、及191億元，各季增10%及5%，可能與債券重分類、改以投資成本列帳後，持債市值增加所致。

另一家金控主管說，隨大陸疫情解封、對互聯網監管鬆綁，2023年初騰訊、阿里股價漲了一波後趨緩，是否會重拾五大壽險金控投資信心，在2023年轉為加碼，值得關注。

阿里巴巴 騰訊

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