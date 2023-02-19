繳保費、行動支付都有回饋！網友熱議10大「稀有卻超重要」的信用卡通路

刷卡就愛賺回饋！

台灣人多愛刷卡？金管會根據各銀行的信用卡揭露資料統計，2022年全年信用卡簽帳金額達3.49兆元，創下歷史新高。另外，根據《NHK》報導，「日本綜合研究所」針對2022年12月外國旅客的刷卡消費額，與2019年12月（疫情前）比較統計，發現台灣旅客的增長率最高，高達2.3倍，成為日本刷卡王！

經濟能力許可下，適度使用信用卡，以實質效益而言，可說是利大於弊，不僅能快速累積個人信用分數，一般消費刷卡時還常有回饋，對卡友來說是辦卡必關注的重點。但並非所有通路刷卡都能得到回饋，銀行會特別將部分特殊通路劃分出來，列為「非一般消費」，這些非一般消費的通路，會額外設定規則給予回饋，甚至無回饋。身為精打細算的小資族，辦信用卡當然也要考量到哪些銀行在「非一般消費」通路上有提供回饋！今天《DailyView網路溫度計》整理統計出各大銀行對於「非一般消費」的定義，把這些有提供回饋的通路，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，整理出10大回饋通路是網友最關注的！

image source：pexels

1. 行動支付

受到疫情影響，行動支付在台灣愈趨普及，有越來越多銀行業者與行動支付業者合作，不過並非每一張信用卡綁定行動支付就會給予回饋，多數仍歸類在非一般消費，甚至有些是LINE Pay、橘子支付有回饋，但Apple Pay、街口支付沒有等等，各家銀行每年規範都不同。



舉例來說，現在發卡量累積超過280萬卡友的國泰世華CUBE卡，特別針對Apple Pay、 Google Pay、Samsung Pay三大Pay提供最高享4%行動支付回饋（小樹點）。另外，即日起至4月30日止，用戶只要到CUBE App領取回饋加碼，即能享精選通路消費最高3%~7%小樹點回饋，出手相當大方。

許多網友認為信用卡綁定行動支付享有回饋已成主流，不少人討論「綁街口，有回饋」、「釣蝦場用LINE Pay也有回饋」、「一銀行動支付好」、「滿看好全盈+之後如果有專屬的信用卡會有什麼回饋」、「現在是行動支付的戰國時代吧」、「現在不推行動支付的銀行，以後會被邊緣化」、「直接綁行動支付啊！也不用拿卡出來就爽爽有回饋」、「有些信用卡行動支付回饋不包含Apple Pay，CUBE卡有包含」。

image source：pexels

延伸閱讀：一站式金融服務超有感！10大網友熱推「銀行App」必備功能

2. 分期付款

分期付款是銀行先替用戶代墊，所以已享有延後付款服務，因此，多數銀行並不會再提供回饋給用戶，僅少數幾張信用卡有提供分期回饋，但有些銀行只給一次回饋，有些則是按照每期出帳金額計算給予，民眾挑選時須慎選。

特別在意分期付款有回饋的網友表示：「回饋有天花板的時候，無息分期回饋很重要」、「想分期買手機，每期享有回饋，所以拿台新GoGo卡來刷」、「想分期+小白+又要好過，iLEO蠻好過的」、「大筆又網購真的推刷台新GoGo卡，分期算門檻能拿回饋很賺」、「百貨公司分期可以刷國泰，我記得分期有回饋」。

延伸閱讀：小資族、投資小白快看！十大熱門「增加收入方式」幫自己年終加薪

image source: pixabay

3. 便利商店

四大超商都有提供使用信用卡，但因為便利商店消費單價低，被列入小額支付平台之特約商店（無回饋），而國泰CUBE卡只要選定「集精選」方案，方可獲指定消費3%回饋。另外，也有不少業者針對超商刷卡提供回饋，民眾可多加注意。

超商消費與一般民眾生活息息相關，有網友表示：「目前稱霸四大超商非華南SnY信用卡莫屬」、「新光真的封神，全家小7回饋都做好做滿」、「富邦J卡便利商店刷、熊貓外送刷、蝦皮也刷，都可以直接回饋Line Point點數」、「可以繳帳單、取貨付款、台新X全家模式」。

延伸閱讀：大家一起載起來！2022五個「國民級」必備超級龍頭APP 手機裡不可能沒有它

image source: 網路溫度計

4. 公用事業費用

電費、水費、瓦斯費、中華電信費等都可由銀行代收，被列入非一般消費，是否加收手續費依各家銀行規定而不同，但也有部分銀行針對公用事業費用，提供享單次或期間限定的回饋，而且通常設有回饋上限，民眾得多加留意。

如何挑卡選回饋，許多民眾都有使用心得，有網友分享「新光的JCB這張，大額的繳費代收蠻好用」、「水電用HSBC」、「國泰CUBE卡有很多常用的通路有額外加碼」、「電費溢繳的好處是拿滿回饋」、「我帳單都拆去超商刷卡賺HP」、「直接用聯名卡帳單扣款也回饋很高」。

延伸閱讀：怎麼錢包又空空？「10大花錢壞習慣」讓你不知不覺陷入月光族陷阱

image source: flickr 準建築人手札網站

5. 保險費

基本上保險費都是排除在一般消費之外，但銀行會另設專屬回饋給繳保費的用戶，常見1%~2%回饋，採現金回饋、紅利點數回饋，或者提供保費分期零利率的優惠，其中國泰CUBE卡可享3％回饋，相當有誠意。不過，要注意躉繳保費（指一次繳清全部保險），因為保額高，若給回饋恐有套利疑慮，因此經常被列入不給回饋的非一般消費。



保險費對民眾而言開銷不算小，若能有銀行信用卡回饋，卡友會相對在意：「只有保費才刷花枝啊」、「CUBE卡的3%回饋是我目前看到最高的」、「我自己保費用CUBE卡繳，不分期的話刷這張真的很賺」、「每年最大筆的消費，感覺就是繳保費了，沒有回饋真的感覺有點差」、「如果不分期推台新玫瑰Giving卡」、「用Only保費就有3.2%，很補」。

延伸閱讀：他問究竟要不要加購買「AppleCare+」？果粉分析：奶油手請一定買

image source: pexels

6. 各項稅款、規費

每年到了5月繳稅季，您是否會特別注意到使用哪張信用卡繳稅最優惠？其實各項稅款、規費（罰款）或是透過電子化繳費稅處理平台，皆屬排除項目，沒有回饋好康。不過，現在確實有很多銀行都會提供繳稅優惠活動，可能是給予現金、紅利回饋，抑或提供分期繳稅專案等，多少都能替民眾分散資金壓力。

對此，網友就會開始分析究竟繳稅該選哪張卡最神：「繳費稅用台新GoGo卡分期領5%」、「國泰CUBE卡，說很多通路有回饋」、「國泰CUBE卡回饋都很實用！！希望不定期再多增加一些通路」、「繳稅可以把拆成2~3張稅單，拿到2~3倍信用卡回饋」、「中信LINE Pay這張可以啦，回饋加減拿」、「玉山可同時回饋和分期」、「繳稅國泰世華竟然可以多得美金回饋，很誇張」。

延伸閱讀：對妳的愛跟黑卡一樣無上限！網友熱議「頂級信用卡 」才有的尊爵禮遇TOP10

image source: pexels

7. 連鎖速食店

您沒看錯！連鎖速食店也被歸類在非一般消費裡，享受不到回饋優惠，舉凡麥當勞、肯德基、拿坡里、摩斯漢堡、頂呱呱等都屬消費單價低，但交易量大的商店，基本上銀行不太提供回饋。但隨著時代改變，根據《食力》調查統計，台灣有近6成的民眾愛吃速食，促使有越來越多銀行願意提供回給這類族群。

不過，各家銀行針對回饋的規則不盡相同，很多網友在網路上互相討論分析：「拿坡里如果是PI卡是有回饋的」、「麥當勞刷卡有回饋啊！又不是每家銀行都排除NCCC」、「現在越來越多信用卡在速食店願意給回饋了吧」、「國泰世華CUBE卡，集精選麥當勞3%無上限」。

延伸閱讀：神卡必備！讓網友最有感的十大信用卡優惠

image source：pexels

8. 電子票證

icash、一卡通、悠遊卡、eTag儲值等各式各樣自動加值或者儲值消費的電子票證，一般來說都是被列入非一般消費，不給予回饋，但因為這類型消費數量龐大，因此許多銀行會額外辦活動，採限定登錄加碼方式給予用戶優惠，像JCB悠遊卡自動加值就有10%回饋。

愛用電子票證享回饋的網友分享：「電費用一銀icash自動加值」、「CUBE卡仍然維持用icash自動加值繳費有10%回饋」、「icash儲值10%繼續，國泰～我的超人」、「我比較常用在小7+交通所以用icash+CUBE卡」。

延伸閱讀：不只手機號碼！20年悠遊卡沒換也能用 明年每股50元登錄興櫃

image source: 悠遊卡股份有限公司

9. 小額支付店家

聯合信用卡處理中心（簡稱NCCC）對於消費單價低，但交易量大的商店，包含停車場、飲料店、麵包店、菜市場、夜市等行業有提供小額支付功能，但這些消費通常不會給予回饋，僅少數銀行有特別與商家合作，提供回饋服務，用戶皆可在信用卡的權益資訊中了解。

民眾小額刷卡賺回饋分享：「我吃飯的餐廳、夜市都有回饋」、「我買個手搖杯也會刷」、「有現金回饋當然連小筆也刷」、「50嵐可以用UU卡」、「匯豐小額照給回饋」、「 餐飲飲料沒回饋真的是廢一半」。

延伸閱讀：錢都跑去哪裡？告別吃土人生 拯救荷包君的10大記帳App

image source: flickr midnightbreakfastcafe

10. 代繳費用

電信費、學雜費、有線電視費、公私立學雜費等民生代繳（收），都是被歸納到非一般消費裡，無法拿到回饋，但以電信費來說，通常到門市直接繳費是可享回饋。此外，目前仍有一些特定信用卡，特別針對這類代繳（收）提供優惠回饋，民眾可多加關注這類資訊。

與民生消費有關，網友的關注度秒UP：「新光的OU點點卡，消費及繳費都能拿回饋」、「台銀代收學費，新光刷的過有回饋」、「遠傳friday聯名卡，電信費5%也很高，回饋的幣再拿來循環抵帳單」。

延伸閱讀：繳電費不用太麻煩！10大常用繳費方式 你會用了嗎？

image source: pexels

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年02月01日至2023年01月31日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『信用卡非一般消費回饋通路』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統