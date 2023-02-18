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2022年專利百大出爐 合庫居金融業榜首

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
合庫金控。本報資料照
合庫金控。本報資料照

因應金融科技【金融科技】金融科技（Financial technology，FinTech）是指一群企業運用科技手段使得金融服務變得更有效率，並因而形成的一種經濟產業。廣泛的定義為一種「金融服務創新」，也可說是一種新型的解決方案，這種方案對於金融服務業的業務模式、產品、流程及應用系統的開發，具有強烈顛覆性創新的特性，實際上也已引發了許多破壞式創新。創新潮流及智慧財產保護意識抬頭，國銀投入創新研發及搶攻金融專利態勢明顯。以智慧財產局近期公布的資料顯示，2022年有6家銀行進入專利申請百大排名，其中合作金庫(排名11)以220件成績躍居國內金融業第一。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達自上任以來積極發展電子支付、數位網路銀行【網路銀行】網路銀行簡稱網銀，隨著網路的普及，銀行業者陸續開發網路服務，智慧型手機普及後銀行業再開發App等應用，可提供客戶有關開戶、查詢、對帳、轉帳、信貸等傳統服務項目。傳統銀行的網銀可說是實體分行的延伸，有助銀行降低服務成本、提升經營效率。，對金融科技服務亦展現高度重視，投入大量人力與資金進行商品服務的研發與改良，並積極申請金融專利以保護創新技術不受侵害，自107年起已連續5年榮登國內法人專利申請百大榜單(2018年92名、2019年71名、2020年37名、2021年18名、2022年11名)，且案件數屢創新高，顯示研發人員對於智慧財產的保護機制已有相當程度的認知。

合庫自108年率公股銀行先河成立「創新實驗室（CoLAB）」以來，集結跨領域人才，激發金融科技的創新思維，不斷尋求金融服務轉型契機，加速提升專利申請的量能及應用場景。截至2022年底已成功取得415項專利，內容涵蓋大數據、行動平台、AI及安控機制等多種面向，並積極應用於銀行業務的各個層面，其中「採購平台控管系統及方法」發明專利，運用創新管理思維，在交易、請款與撥款三節點上突破既有限制，提供快速安全便利的金流服務，不僅打造新型態數位金融生態圈，更勇奪2022年「TCSA台灣企業永續獎」單項績效評比之「創新成長領袖獎」殊榮。

合庫近年推動金融科技創新不遺餘力，致力於更多元便利的客服體驗，為了提高同仁參與研發的意願，也祭出獎金制度，使得專利申請取得不斷締造佳績，更能完整保護公司的無形資產，增加產品服務價值。此外，在智慧財產管理方面，合庫109年起導入「台灣智慧財產管理制度(TIPS)」，建立內部機密管理措施，首年就拿到A級驗證，為落實公司內部智慧財產管理計畫，持續舉辦講座或訓練課程，提升員工智慧財產保護觀念，同時強化核心技術保護，奠定企業永續經營文化，以更積極且具前瞻性的行動促進社會良善循環。

合庫金 金融科技 金流服務

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