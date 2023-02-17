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國泰世華2023年營運策略 朝「One Bank」方向前進

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
國泰世華銀行董事長郭明鑑於會中表揚2022下半年度員工楷模，同時也期許全體同仁2023年朝「One Team，One Bank」的方向前進。圖／國泰世華提供
國泰世華銀行董事長郭明鑑於會中表揚2022下半年度員工楷模，同時也期許全體同仁2023年朝「One Team，One Bank」的方向前進。圖／國泰世華提供

轉型成果收效，即便2022年金融市場波動甚劇，國泰世華銀行（2882）2022全年稅後盈餘相較前一年仍大幅成長8%，達到257.1億元的歷史新高，營運績效相當亮眼。國泰世華銀行開春即召開「經營管理研討會」，睽違3年再度恢復實體舉行，國泰世華銀行董事長郭明鑑率總行一級高階主管，與來自海內外各地超過3百位各單位主管齊聚一堂，揭示2023年將持續貫徹「三輕一強」營運策略，以輕資本、輕運營、輕管理和強總行的方針，全力推動八大重點方向，強化營運績效。

回顧過去，國際政經局勢、通膨、升息、與科技帶來新形態金融服務產業的興起 ，在在考驗金融業者應變與風控能力。面臨大環境的挑戰，國泰世華銀行仍穩定前行創造亮眼佳績，郭明鑑除在會中特別感謝全體同仁的努力，更期許同仁朝「One Team，One Bank」的方向前進。

過去，國泰世華對內要求實踐「One Team」精神，達到跨單位通力協作之目標 。有鑑於相互整合資源的運作模式已上軌道，面對2023年，國泰世華銀行將再升級，對外讓客戶有「One Bank」的服務感受，作好一站式全方位金融服務，致力全面滿足客戶需求，落實數位轉型下的有感體驗。

國泰世華銀行總經理李偉正致詞時則強調，將貫徹自2021年展開之「以輕迎戰」的策略方向，持續投入資源在人才培育、系統建置與數位創新等面向。同時，更宣告將以八大重點行動方案，包含1.深化財管客戶業務經營、2.提升企金經營體質與加強綠色金融【綠色金融】根據聯合國環境署（UNEP）定義，以「友善環境」為目標而創建的金融商品或服務（包括貸款、債務機制、保險和投資），即稱為綠色金融。 發展綠色金融的目的，是為了協助公共、私營和非營利機構，將資金流向永續事業。綠色金融有兩層含義，包括金融業如何促進環保和經濟社會的可持續發展，以及金融業自身的可持續發展。金融業者應將對環境的影響，視為成本、風險或回報之一，進而做出更符合永續價值的金融決策及日常業務。量能、3.強化海外資源投注並拓展消金市場、4.加速分行營運轉型、5.持續提升數位服務、6.強化端到端客戶服務體驗、7.落實內控紀律與提升資本使用率、及8.擴充人才庫質量等，期能於新的一年全面實現「以客戶為中心」的營運模式，推進各項業務與轉型腳步，再創獲利高峰。

國泰世華銀行視人才為推動轉型的重要關鍵，人才培育更是企業永續經營不可或缺的拼圖。為與全體同仁分享經營成果，除了在會議中闡述各項業務的突破性發展以及階段目標外，更特別頒發「2022下半年度員工楷模」、「2022年度績優客服」、「2022年度績優講師」、「Tutor CUB志工楷模」獎項，並授予年資滿10年以上的協理級主管「資深員工獎牌」，總計共58名同仁接受公開表揚，透過多元獎勵機制，強化國泰世華銀行全體同仁的凝聚力，堅定朝轉型目標大步邁進 。

國泰世華銀行總經理李偉正於會中表示將貫徹自2021年展開之「 以輕迎戰」的策略方向，同時宣告2023年將以八大重點行動方案持續創造營運佳績。圖／國泰世華提供
國泰世華銀行總經理李偉正於會中表示將貫徹自2021年展開之「 以輕迎戰」的策略方向，同時宣告2023年將以八大重點行動方案持續創造營運佳績。圖／國泰世華提供

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