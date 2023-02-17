宏泰人壽佳倍優醫療終身險 獲頒創新優等獎

宏泰人壽表示，2022年台灣優良商標獎暨台灣金玉獎頒獎典禮於2月15日假台中市政府集會堂舉行，該獎項由經濟日報主辦、臺中市政府經濟發展局所指導，宏泰人壽發行的保障型保險商品「宏泰人壽佳倍優醫療終身保險」獲得肯定，獲頒創新成就優等獎。

宏泰人壽商品部副總經理江愷嵐於頒獎典禮後表示，宏泰人壽佳倍優醫療終身保險能夠獲得獎項肯定，倍感榮幸。近年來，宏泰人壽全力推動保障型及高齡化保險商品，以差異化的商品特色迎合保戶需求，讓所有的保戶滿意是一直以來努力的目標。

獲獎的宏泰人壽佳倍優醫療終身保險，以創新取勝，保障內容除了有基本的給付1倍保險金額的身故保險金、祝壽保險金及豁免保險費外，於被保險人70歲起就可享有額外的實支實付限額醫療保障，每次申請額度以保險金額的百分之十為限，且累計給付總額不超過保險金額，能夠彌補健保不給付項目的缺口。

也就是說，被保險人以全民健康保險之保險對象身分住院診療、住院接受手術治療或於門診接受手術治療時，在此期間所發生且依全民健康保險規定其保險對象應自行負擔及不屬全民健康保險給付範圍內的費用，只要符合保單條款規定，皆可申請理賠給付，有效減輕被保險人70歲以後的醫療負擔。

宏泰人壽佳倍優醫療終身保險，提供不同的投保年齡有對應的繳費年期，並依可投保額度，提供六大計畫，讓保戶可以自由選擇，讓保戶可以考量自身的能力與實際需求，選擇適合自己的方案，正因為選擇的靈活與彈性，開創性的商品設計深受保戶青睞。

投保期間亦能附加傷害、醫療、失能及防癌多種附約，完整提供個人生命週期所需之保障，可以說是加倍給力。

江愷嵐強調，宏泰人壽推動佳倍優醫療終身保險等保障型及高齡化商品，主要是為了讓保戶的家庭擁有最堅強的後盾與支撐，獲得健康、醫療、終身壽險的三重守護。

為了讓保戶放心將保單託付給該公司，宏泰人壽從商品開發設計初始，就以公平待客的角度規劃，從源頭即做好控管，落實保障保戶權益。