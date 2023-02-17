凱基銀行落實綠色金融 邀五所大學參與綠色存款

凱基銀行積極落實 綠色金融【綠色金融】根據聯合國環境署（UNEP）定義，以「友善環境」為目標而創建的金融商品或服務（包括貸款、債務機制、保險和投資），即稱為綠色金融。 發展綠色金融的目的，是為了協助公共、私營和非營利機構，將資金流向永續事業。綠色金融有兩層含義，包括金融業如何促進環保和經濟社會的可持續發展，以及金融業自身的可持續發展。金融業者應將對環境的影響，視為成本、風險或回報之一，進而做出更符合永續價值的金融決策及日常業務。 行動方案，因應國內大專院校接軌國際趨勢，積極推動大學社會責任（University Social Responsibility, USR），凱基銀行邀請國內大專院校響應參與「綠色存款」專案，首波參與的學校包括銘傳大學、國立東華大學、醒吾科技大學、朝陽科技大學以及東吳大學等大專院校，透過「綠色存款 」專案，大專院校將能間接支持企業的永續計畫，落實大學社會責任，擴大學校的影響力。

凱基銀行表示，自2017年起在教育部推動「大學社會責任實踐計畫」之下，國內各大專院校便積極將學校營運及課程設計連結聯合國永續發展目標（SDGs），聚焦在地連結、人才培育、國際連結等面向及各項議題，並致力校務永續發展、人才培育與學術研究成果、產學合作與創新培育、社會服務投入參與，以及綠色校園推動等具體作為。

國內各大專院校也積極尋求創新思維及作法，藉此擴大USR的影響力，凱基銀行「綠色存款」專案將所募集之資金，專用於再生能源、綠建築等相關綠色融資及永續連結貸款，協助學校透過綠色存款，間接支持台灣永續發展，成為大專院校實踐永續計畫的創新作法，因而獲得首波參與學校的支持。

此次參與凱基銀行綠色存款的大專院校，銘傳大學推動「魚菜共生農法」，讓環境教育深入社區，向下扎根，此外也帶領學生著手研究智慧電動車，期能開發出更節能、更具人性化設計的電動車；國立東華大學持續提升太陽能 綠電【綠電】綠電泛指再生能源所發出的電力，我國主要是透過提升太陽光電與風力發電來提升再生能源發電的比重。2019年我國完成《電業法》修法後，邁開電力自由化的腳步，將發電業、輸配電業與售電業從台電公司原本統包的型式中劃分出來。其中，發電與售電業可開放民間加入，以增加綠能推動的動力。另根據《再生能源發展條例》，再生能源售電業可以將產出的電力以綠電的型式售出，所賣出的每1\,000度綠電代表著買方會獲得一張再生能源憑證（T-REC）。 規模，2021年成為全國 綠能【綠能】綠能就是綠色能源的簡稱，行政院國家發展委員會定義綠色能源為「此能源能夠透過自然界的循環生產，且源源不絕，在生產的過程中，不會造成環境汙染。」由於綠色能源循環再生的特性，因此也可稱為再生能源。常見的綠色能源包括太陽能、水力能、風力能、海洋能、地熱能、氫能和生質能等。 發電量第一的大學，並於永續報告書發布綠電倍增之SDGs計畫目標，宣示深耕綠電、永續校園的決心；醒吾科技大學透過 綠色經濟【綠色經濟】綠色經濟（Green Economy）是以市場為導向、以傳統產業經濟為基礎、以經濟與環境的和諧為目的，發展出的一種經濟形式，是產業經濟為適應人類環保與健康需要而產生並表現出來的一種發展狀態。綠色經濟既是指具體的一個微觀單位經濟，又是指一個國家的國民經濟，甚至是全球範圍的經濟。 聯合國定義綠色經濟為一個新的經濟體，能夠讓人類文明永續發展下去，並取代現有的出口導向經濟，縮短貧富差距，挽救經濟頹勢，保護受創嚴重的自然環境。 無汙染智慧科技培植計畫，培育香檳茸，提升學生就業技能並協助鄰近社區發展；朝陽科技大學則建置能源管理系統，另設置多元的再生能源設施。更推動溫室氣體削減方案，目前減碳45.8%，並宣示2030年減碳50%，2045年達淨零排放目標；東吳大學成立跨單位永續發展委員會，積極推動廚餘回收資源化、建置太陽能設備、校園綠化與能源減碳等，營造永續校園環境，期成為永續發展教育實踐者。

凱基銀行表示，此次銘傳大學、國立東華大學、醒吾科技大學、朝陽科技大學以及東吳大學等大學參與「綠色存款」專案，共同打造永續計畫的典範，期望未來能帶動各大專院校一同借重永續金融的力量，採取創新行動深耕大學的永續教育。