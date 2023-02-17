BVI再陷歐盟稅務黑名單 勤業眾信：台商審慎評估風險

歐盟理事會於2023年2 月14日通過有關修訂後的歐盟稅務不合作清單的結論，決定將英屬維京群島(BVI)、哥斯達黎加、馬紹爾群島和俄羅斯新增列入該清單中的「黑名單」。隨著新年度版本的更新，當前共計有16個國家或地區列於該黑名單中，另計有18個國家或地區列於灰名單。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師陳建霖表示，實務上台商與BVI公司關係密切，早年台商常使用BVI公司作為國際投資與海外理財等操作的境外交易平台，多年累積的家族財富使得BVI公司在台商家族傳承架構上佔有關鍵地位，惟隨著BVI公司在2023年度再陷入EU黑名單，將增加其不確定性與可能制裁風險，從台商企業穩健經營與家族傳承架構角度而言，建議台商應密切關注其未來動態及可能的修法並決策是否繼續使用。

其中，較值得關注的是，BVI因經濟合作暨發展組織（OECD）2022年度稅收透明度和資訊交換全球論壇綜合評鑑結果僅「部分遵循」（Partially compliant）而被列入黑名單。

評鑑結果認為BVI政府現行制度無法有效監控境內企業提供之股權資訊、會計紀錄及銀行資訊之完整性或真實性。

BVI政府隨即發出官方聲明表達立場，並要求OECD全球論壇進行補充審查以更準確地反映英屬維京群島當前的立法狀態，期望能在補充審查後恢復「大部分遵循」（largely compliant）之評級，並移回灰名單中。

此前，BVI於2022年2月發布之歐盟稅務不合作清單因國別報告機制未符合OECD之稅基侵蝕及利潤移轉行動計畫13（BEPS Action Plan 13）之最低標準而列入灰名單。

細數過去幾年從經濟實質、修正商業公司法及商業修正條例等立法變革，BVI致力於遵守透明度和打擊金融犯罪的國際標準，相較於其他境外免稅天堂地區之改革力道，其可算是優等生，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師林淑怡指出，本次OECD審查結果可見當前OECD並未完全承認這些立法進展與變革，導致BVI首次進入黑名單，因前述實務上台商常以BVI公司作為第三地區投資中國大陸及其他海外地區而累積相當的財富，並成為台籍高資產人士的境外理財公司首選之一，且進一步在信託、保險、私募基金或創業投資等家族傳承方案上亦扮演重要的功能。

未來若BVI遭受歐盟成員國之制裁措施，例如：大幅提高支付與該地區款項扣繳稅率而支付方亦不能列報費用等、有些國家不接收或支付黑名單地區的相關款項、或近幾年某些金融機構及信託等業者考量內部遵循程序，開始不再接受黑名單上之公司進行開戶或託管等作業，此不確定性與潛在風險，將衝擊台商家族傳承架構之建立方案選擇。