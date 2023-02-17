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LINE發表自然語言處理平台2.0 邁向快速生成式內容

中央社／ 台北17日電

LINE TAIWAN TECHPULSE 2023開發者大會今天登場，台灣工程團隊首次公開自行研發的SmartText自然語言處理平台2.0計畫，可處理文章摘要、客製化廣告文案生成等複雜的文字自動化需求，將朝快速生成式內容的方向努力。

LINE台灣開發者大會睽違3年恢復實體舉辦，吸引超過1200人報名，會中揭露LINE生態圈服務多項亮點技術最新進程，包括由LINE Bank資訊長翁銘壯闡述LINE Bank應用程式介面平台（APIM），透過彈性而具效率的應用程式介面（API）技術串接，將創新金融科技深入各種日常場域。

LINE團隊另揭露可在LINE上面打造微型官網的LINE MINI App技術架構與合作案例。目前LINE MINIApp在台灣僅開放認證合作夥伴先申請，通過LINE內部審核且成功發布後，品牌可以透過LINE App搜尋。

LINE台灣執行長陳立人於活動開場致詞時強調，LINE是擁有廣大用戶的數位平台，因此LINE台灣的資安團隊持續強化「零信任架構」管理與內部資料治理，包含強化員工的裝置存取驗證。

陳立人說，LINE台灣同時加強軟體開發上的安全檢測機制，例如自動對程式碼進行相依性套件與內部常見的開發脆弱性風險檢查，提早發現高風險的程式碼並自動追蹤修補狀況，以確保作業流程的安全。

大會上午的專題演講由LINE台灣技術長陳鴻嘉攜手研發工程團隊，分享2022年台灣在地開發專案亮點成果，並首度對外發表自行研發的SmartText自然語言處理平台2.0，揭露開發進展與未來的應用想像。

LINE台灣工程團隊表示，多元內容大都以文字呈現，顯示「自動化的文字處理」至關重要，因此LINE工程團隊以資料、自然語言處理（NLP）模型、服務整合3大要素，研發出SmartText自然語言處理平台。

初版的SmartText自然語言處理平台即可透過模型進行常見的文字自動化任務，例如文件分類、多標籤分類、主題偵測等。

經過工程團隊的優化，今天首次公開的SmartText自然語言處理平台2.0計畫可執行更多元的自然語言處理任務，包含文章摘要、換句話說、問答、客製化廣告文案生成等，持續協助處理各式各樣文字自動化的複雜需求。

LINE台灣工程團隊指出，隨著文字應用場景更加廣泛普及，SmartText 2.0將朝快速生成式內容的方向努力，期許未來成為導入AI（人工智慧）應用的得力助手，透過自然語言處理，結合語音、圖像、影片等多元化應用，讓AI走入大眾生活。

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