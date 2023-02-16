金控擬公積配息 金管會：年中研議祭一致性規範

國內14家金控今年有望在符合一定條件下以資本公積或法定盈餘公積補充配息，金管會表示，針對未來金控以資本公積或法定盈餘公積配息，今年中將研議訂定一致性規範。

2022年股債雙跌，金控帳上出現不少未實現損失，壓縮配息空間，引起廣大存股族關心，有部分金控因此爭取以公積配發現金股利。

金管會今天表態，金控股利政策應採穩健原則，今年若金控擬以法定盈餘公積或資本公積配息，應做到2件事，第一是審慎評估必要性及妥適性，第二是提報董事會充分討論。

換言之，今年國內14家金控在符合前述2大前提下，將有望以資本公積或法定盈餘公積補充配息。

金管會銀行局副局長林志吉直言，資本公積及法定盈餘公積形同金控老本，若金控以公積補充發放現金股利，金管會相對比較能接受，但若以公積發放現金股利程度太大，金管會仍會表達關切。

林志吉指出，希望金控股利政策以穩健為原則，發放現金股利仍要以當年度獲利為基礎，畢竟資本公積或法定盈餘公積為強化資本來源，若將公積按股東持股比例發放現金，將會減弱金控資本。

林志吉強調，金控應詳實分析未分配盈餘不足以支應現金股利的原因，審慎評估必要性及妥適性，並就對財務與資本結構造成的不利影響，妥為規劃強化方案，提報董事會充分討論，金管會也會適時了解金控發放情形及相關規劃。

考量現行法規僅針對銀行業用法定盈餘公積及資本公積配息訂定相關財務條件限制，對金控並無規範，金管會先前研議比照銀行，明確訂定金控若用法定盈餘公積及資本公積配息，必須符合的相關財務條件。

林志吉指出，針對未來金控以資本公積或法定盈餘公積配息，今年中將研議訂定一致性規範；今年金控以資本公積或法定盈餘公積配息，確定無法適用新法規。