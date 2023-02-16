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澳豐基金在台非法賣基金 檢調曾抓過

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

澳豐基金涉在台非法銷售基金，證期局副局長高晶萍說，澳豐基金非屬金管會核准的合法機構，若在台銷售金融商品，銷售機構、銷售人員、及銷售商品都是非法，一旦有檢舉或相關事證，就會依法移送。

高晶萍說，2019年檢調有偵辦澳豐集團非法在台銷售基金，可能是抓到非法銷售者、及銷售網點，只要澳豐基金進入台灣銷售，就是非法；但若是上市櫃公司自己赴海外投資，只要各公司評估合法、投資限額和風險可承受，就由各公司內控投資循環處理。

至於外傳有部分上市櫃公司踩到澳豐基金「雷」，高晶萍說，已請證交所和櫃買去了解，若投資澳豐基金有投資損失發生、金額若具有重大性，有影響公司股價、及股東權益【股東權益】股東權益就是指股東實際擁有的公司資產，代表公司的身價。當把公司所有的債務還清，剩下的資產就是股東權益；股東權益又稱為淨值，主要包含股本、資本公積及保留盈餘。，需要發布重訊，讓市場知悉。

因為澳豐基金宣稱是在歐洲合法成立，外界質疑，該如何分辨合法與否？高晶萍說，金管會對境外金融商品並沒有管轄權，無法確認是否是合法基金，呼籲投資人買境外基金，只能在台灣合法銷售機構購買，避免求訴無門。

澳豐金融集團（Ayers Alliance Financial Group，市場簡稱A.A）及上游兆富公司，市場盛傳在台涉非法銷售匯率套利型商品，主推商品都是匯率套利型商品，平均年化報酬率8%，且全鎖定上市櫃公司或企業主銷售，有大地主、科技業等全都是囊中物。

金管會官員說，根據澳豐金融集團的公司網站，該集團聲稱接受賽普勒斯證券交易委員會監督指導，並在歐洲等地為客戶提供資產管理服務，是非台灣合法的證券期貨【期貨】期貨是一種制式化的遠期契約，內容載明買賣雙方約定在未來的某一個時點，以約定的價格和數量，買進或賣出該項特定商品。為了確保買賣雙方會履行應盡的義務，期貨交易結算所也因此產生。期貨交易所為了讓交易的買賣雙方對同一商品的競價基礎相同，因此會將每一個期貨合約加以標準化，以明確地規範買賣雙方的交易內容。業者，因此依法不得在台灣從事證券期貨業務，一旦發現有非法從事業務，就會移送。

金管會

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