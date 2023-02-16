存股族利多！金控准拿「老本」配息 這6家受惠大

金管會宣布，各金控研議以資本公積、及法定盈餘公積等「老本」配發現金股息，只需由各金控審慎評估必要性、妥適性後，再提報董事會討論，不需事前跟金管會溝通也不需金管會同意，換言之，14家金控全都有能力配息，金控存股族全安了。

影響所及，將讓原本有配息疑慮的國泰金（2882）、新光金（2888）、開發金（2883）、合庫金（5880）、玉山金（2884）、國票金（2889）等六家金控，全逆轉可配息、受惠最大；華南金（2880）、台新金（2887）、永豐金（2890）則可能多加發股息。

至於富邦金（2881）、元大金（2885）、第一金（2892）、兆豐金（2886）、第一金等五家，本就能力以未分配盈餘配息，再多拿資本跟法定公積，去加發股息的機率可能較低。

銀行局副局長林志吉直言，若金控要拿「老本」配息，董事會要討論三件事，一、詳實分析未分配盈餘不足支應現金股息的原因，二、審慎評估必要性及妥適性，三、對財務與資本結構造成的不利影響，需規劃強化方案。

他強調，法定和資本公積是長期且穩定資本來源，用以承擔未來營運風險，因此配息應以當年度獲利為基礎「若是發放程度太大，金管會還是會關切」。林志吉說，今年中會對金控未來以法定和資本配息，研議一致性規範。

2023年金控想要配息有兩大方案，一、前期未分配盈餘加計當年度獲利（提一成法定公積）再扣除「其他權益負數」（如股債評價虧損）後，若是正數才能配息，二、拿法定和資本公積出來配息。

但2022年股債市崩跌，讓有約半數的金控，被龐大股債損失吃掉了未分配盈餘和獲利、而無法配息，簡單說，部分金控配息方案一走不通了，因此想走方案二，拿資本和法定公積出來發。

據了解，金管會原在1月初已與想拿「老本」配息的業者溝通，研擬定一套規範並需事先向金管會溝通，符合各項條件才准放行，但卻在昨突宣布回歸各金控董事會討論通過即可，幾乎是大逆轉。

銀行局副局長林志吉強調，法定跟資本公積是金控承擔風險的最後基礎，若要以「老本」配息，有三大條件，一、配息後，各金控財務條件仍需符合規定，金控適足率需維持100%以上、雙重槓桿比低於125%、負債比也會納入監控。

二、法定盈餘公積最大配息額需依公司法規定，以法定公積超過資本額25%的部分為限。例如資本額1500億元、法定700億元，最大可配息額是325億元。(1500*0.25=375，700-375=325)

三、若有金控拿老本配息「發放程度太大」，金管會將表達關切，也會適時了解各金控發放後的資本強化規劃。

所謂「資本公積」和「法定盈餘公積」，簡單說，前者是指股東的錢，後者是指過去金控賺的錢提列在帳上，若拿來配息，意味著「把股東的錢、再拿來還給股東」，及「把老本」拿出來發給股東。