出口不妙、匯率來補？這數字揭露我出口競爭力贏韓國

國際清算銀行（ BIS【BIS】國際清算銀行（Bank for International Settlements\, BIS）成立於1930年，成立之初是為了處理第一次世界大戰後德國戰敗賠款和同盟國的債務問題，之後演變為協調各國中央銀行業務往來的國際金融組織。國際清算銀行的宗旨是促進各國中央銀行之間的合作，達成國際貨幣與金融穩定。 ）今（16）日公布最新統計，1月新台幣實質匯率指數連六降至98.2，低於主要貿易對手國貨幣韓元的98.42，近兩年來的匯率指數「死亡交叉」一舉翻轉成「黃金交叉」 ，顯示台灣出口報價競爭力已超前韓國。

回顧今日匯市走勢， 美元指數【美元指數】美元指數是衡量美元對六種主要貨幣匯率的指數，採加權幾何平均的方式計算而得。 這六種貨幣分別為歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗和瑞士法郎等，在國際市場廣泛運用，以歐元所占權重最高。1973年3月布列頓森林體系（Bretton Woods System）解體、全球匯率自由浮動之後，美元指數便作為參照點，基期數值為100。指數的上升或下降，可以用來觀察美元相對於主要貨幣幣值的變化幅度。 回檔，吸引 熱錢【熱錢】熱錢（Hot Money）又稱游資（Refugee Capital）或投機性短期資本，是一種以最低風險追求最高報酬而在國際金融市場上迅速流動的短期投機性資金，最大特性就是短期、套利和投機。熱錢的流動速度極快，一旦找到短線投資機會就會大量且快速湧入，但若獲得預期收益，或是發現政治、匯率市場等因素變化，以致投資機會已經喪失或風險上升，這些資金又會迅速流走。 小幅流入，激勵國內股匯雙雙上漲；在台股大漲帶動下，新台幣匯率終場小升2.8分，收在30.28元，總成交量為15.35億美元。

BIS資料顯示，1月新台幣實質有效匯率指數跌至98.2，連六月下滑，並為2020年3月以來、近三年新低。相較於每況愈下的新台幣實質匯率指數，韓元1月實質匯率指數上漲至98.42，連三升，並為近一年半新高。

新台幣匯率指數下滑、韓元則是持續走揚，進而導致新台幣實質匯率指數向下穿破韓元指數，從原先的出口競爭力「死亡交叉」，逆轉成「黃金交叉」。

銀行主管指出，韓國一直是台灣出口貿易的主要競爭對手；當韓元貶值、新台幣相對升值時，我國廠商於國際市場的市占率將受到擠壓，不利我出口產業；反之，當韓元升值、新台幣相對貶值時，韓國於國際市場的市占率相對變化較大，我國廠商將因而受惠，對我出口為正面影響。

央行指出，所謂名目有效匯率指數是指：新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，該指數下滑，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣貶值。

相較於名目有效匯率指數，實質有效匯率指數進一步納入物價變動因素，指數下跌，表示台灣出口報價競爭力增強，原因包括新台幣相對其他貿易對手國貨幣貶值，以及本國物價相對下跌。

資深匯銀主管指出，台灣出口已「連五黑」，今(2023)年經濟成長堪虞，此時若新台幣匯率再過度強勢，對出口將造成二次傷害；今天出爐的匯率指數顯示，純粹以匯率因素而言，台灣出口報價競爭力已贏過韓國。