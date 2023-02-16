投資型保單新禁令7月上路 禁連結槓桿型、反向型ETF

投資型保單有新禁令，金管會保險局今公布投資型保單新4項禁令，包含禁止連結槓桿型及反向型ETF、投資標的不得為非投資等級債基金、新興市場債基金等，預計7月1日上路，而現行市面上銷售的投資型保單，若不符合4項新規範，保險公司就必須要改版後再重新對外銷售。

保險局針對投資型保單設下新限制，第一，為避免資產撥回機制損及本金，或機制設計過於複雜而誤導消費者，將明定限制類全委投資型保單的全委帳戶單位淨值，若低於帳戶成立當日單位淨值80%時，不得提供資產撥回，且僅能以「現金撥回」的方式來設計商品。

保險局副局長蔡火炎表示，有關全委帳戶低於帳戶成立日淨值80%限制，現在只在附保證給付的保單中有這樣的限制，7月新制上路後，不管是否有附保證給付的保單，都要符合上述限制。

第二，現行市場上部分投資型保單有提供加值給付，但金管會認為，在帳戶價值尚未累積時就提供加值給付，就如同從保戶手中收取保費後，立刻退還保費給保戶，扭曲費率結構。因此，明定投資型保單若要提供加值給付，應於保單年度屆滿5年以上，才可以開始提供加值給付，保險公司也應揭露給付的來源。

不過，現行市面上有一些投資型保單為鼓勵投資人定期定額投資，針對定期定額者會提供加值給付，也要符合5年以上的規範？蔡火炎表示，也要符合規範，主要是希望保戶繳交的保費，要累積一段時間才提供加值給付。

第三，為避免投資型保單的保戶，承受過高的風險，將明定投資型保單完全禁止連結至槓桿型及反向型ETF。蔡火炎表示，現行針對投資型保單連結海外的ETF，有規定禁止連結槓桿型及反向型ETF，但針對連結國內的ETF沒有這樣的規範，這次修正是希望將國內、海外的標準都拉到一致，因此7月新規範上路後，投資型保單不管連結國內、外的ETF，都不得連結槓桿型及反向型。

第四，考量投資型保單連結的債券型基金，如果是以「非投資等級債」（過去俗稱高收益債）為訴求，將使保戶面臨較高信用風險。因此明定類全委投資型保單，投資非投資等級債券型基金、新興市場債券型基金，合計投資比例上限不得超過20%，且其中非投資等級債券型基金的投資比例上限不超過10%。其餘投資型保單連結的投資標的，不得投資於非投資等級債券基金、新興市場債券基金。