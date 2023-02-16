越南胡志明交易所等多位首長來台 與臺灣證交所進行交流

隨疫情趨緩，國際實體交流重啟，胡志明交易所、越南集保公司及越南Dragon Capita等高階首長率團，在中信投信陪同下，來台與臺灣證券交易所進行交流。

證交所董事長林修銘表示，臺灣與越南資本市場過往互動緊密，臺灣證交所於2008年及2010年分別與胡志明交易所及河內交易所簽署合作備忘錄，以強化雙方合作，疫情前雙方也透過首長互訪、業務交流等深化雙邊關係。

胡志明交易所代理董事長Nguyen Thi Viet Ha及越南集保公司董事長Nguyen Son致詞時，亦回顧過往臺越交流合作，並分享越南資本市場的近期發展以及越南交易所組織變革，本次為2021年12月胡志明交易所與河內交易所合組越南交易所後首次來訪。

證交所並於會中介紹臺灣外資投資實務與 ETF【ETF】指數股票型基金（Exchange Traded Funds\, ETF）是一種在證券交易所買賣，透過將指數證券化，提供投資人參與指數表現的基金。ETF以持有與指數相同之成分股為主，並將其分割成眾多單價較低之投資單位，並發行受益憑證。一般而言，指數股票型基金具有被動式管理、交易稅較低、可零股買賣、可融資融券、可參與配息等特點。至於漲跌幅限制，則與成分標的有關。國內成分證券ETF之漲跌幅度與股票相同為7%。 商品發行及上市流程等議題，並針對如何透過投資人教育及市場宣傳等方式，提升散戶對ETF及資本市場之參與度等，進行經驗分享。

在臺灣放寬境外管制後，證交所積極啟動國際交流，除於2022年下半年，實體參與WFE及IOSCO年會，增進與各國交易所之交流，為未來業務合作奠定根基。展望2023年，證交所亦將持續與全球市場參與者維持良好互動，致力提升臺灣資本市場能見度。