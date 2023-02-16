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證交所與越南證券主管機構實體交流

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所董事長林修銘(右六)接待胡志明交易所、越南集保公司及越南Dragon Capital等高階首長。（臺灣證券交易/提供）
證交所董事長林修銘(右六)接待胡志明交易所、越南集保公司及越南Dragon Capital等高階首長。（臺灣證券交易/提供）

隨著疫情趨緩，國際實體交流重啟。胡志明交易所代理董事長Nguyen ThiViet Ha、越南集保公司董事長Nguyen Son及越南Dragon Capital董事長DominicScriven等高階首長率團於中信投信陪同下來訪，與臺灣證券交易所進行交流。

證交所董事長林修銘表示，台灣與越南資本市場過往互動緊密，證交所於2008年及2010年分別與胡志明交易所及河內交易所簽署合作備忘錄以強化雙方合作，疫情前雙方也透過首長互訪、業務交流等深化雙邊關係。

胡志明交易所代理董事長Nguyen Thi Viet Ha及越南集保公司董事長NguyenSon致詞時亦回顧過往臺越交流合作，並分享越南資本市場的近期發展以及越南交易所組織變革，這次為2021年12月胡志明交易所與河內交易所合組越南交易所後首次來訪。

證交所並於會中介紹台灣外資投資實務與ETF【ETF】指數股票型基金（Exchange Traded Funds\, ETF）是一種在證券交易所買賣，透過將指數證券化，提供投資人參與指數表現的基金。ETF以持有與指數相同之成分股為主，並將其分割成眾多單價較低之投資單位，並發行受益憑證。一般而言，指數股票型基金具有被動式管理、交易稅較低、可零股買賣、可融資融券、可參與配息等特點。至於漲跌幅限制，則與成分標的有關。國內成分證券ETF之漲跌幅度與股票相同為7%。商品發行及上市流程等議題，並針對如何透過投資人教育及市場宣傳等方式，提升散戶對ETF及資本市場之參與度等，進行經驗分享。

在台灣放寬境外管制後，證交所積極啟動國際交流，除於2022年下半年，實體參與WFE及IOSCO年會，增進與各國交易所的交流，為未來業務合作奠定根基。展望2023年，證交所亦將持續與全球市場參與者維持良好互動，致力提升台灣資本市場能見度。

越南 證交所 資本市場

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