金控拿「老本」配現金股利 金管會今年在2條件下暫放行

金融股股民最關注的金融股股利，因2022年金控獲利大減，部分金控爭取以法定盈餘公積或資本公積來配發現金股利給股東。金管會今表示，今年金控配發去年股利，若要用公積來配發現金股利，第一要應詳實分析未分配盈餘不足支應現金股利的原因，審慎評估必要性及妥適性，第二則需提報董事會充分討論。而預計今年中會研議出金控以公積發給現金的一致性規範，預計明年起配發股利適用。

部分金控擬以公積配發現金股利，金管會在經過研商後，今正式說明立場。金管會銀行局副局長林志吉表示，金融機構財務健全性攸關社會大眾權益，股利政策應採穩健為原則，而法定盈餘公積及資本公積，是長期且穩定的資本來源，用以承擔未來營運風險，所以發放現金股利，原則上應以當年度獲利為基礎。

目前金管會對於銀行、保險、券商要以法定盈餘公積或資本公積發給股東現金，已有相關規範，但對於金控並沒有相關規範。

林志吉指出，金控負有確保銀行、保險、證券子公司健全經營的義務，股利政策也應採穩健原則，若擬將法定盈餘公積或資本公積配發現金股利，應詳實分析未分配盈餘不足支應現金股利的原因，審慎評估必要性及妥適性，並就對財務與資本結構造成的不利影響，妥為規劃強化方案，提報董事會充分討論。

換言之，今年金控若想用公積來配發現金股利，在審慎評估必要性及妥適性與提報董事會討論後就可進行。不過，林志吉也強調，如果金控要動到「老本」，在補充發放的程度下可接受，但若動用到太多的資本公積，金管會也會出面關切。

針對未來金控用老本發放現金股利，是否會訂出規範？林志吉也表示，未來針對金控擬以公積配息，將研議出一致性的規範，預計在今年中會研議，不過今年配發去年現金股利確定是來不及。