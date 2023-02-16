iPASS一卡通發布2022年產業白皮書 四大場景、十大數據解析使用趨勢

一卡通公司日前發布2022年產業白皮書，並以「數據賦能」為主題，環繞「交通搭乘」、「民生消費」、「生活繳費」、「社群轉帳」四大場景為基礎，提出以iPASS一卡通2022年度數據，呈現電子支付產業面貌。

一卡通表示，本次白皮書的製作特別邀請國立臺灣大學特聘教授兼創新設計學院陳炳宇院長，在數據脈絡、數據發展及資訊圖像化等面向予以指導，讓產業白皮書能以更好的資訊視覺化做專業呈現。

一卡通公司董事長廖泰翔表示，金管會訂定2023年非現金支付交易金額達6兆之目標，已提前於2022年度達成，隨著後疫情時代來臨，零接觸與非現金趨勢已融入民眾各式生活場景。以金管會最新公布產業數據，電子支付會員於2022年12月人數已達2,188萬，當月收受儲值款項金額達275億，當月辦理國內外小額匯兌金額129億，當月代理收付實質交易款項金額為116億，各項指標均穩定站上百億規模，電子支付產業各項指標也與非現金交易成長趨勢相呼應。

iPASS MONEY（同一卡通MONEY）挾社群力的優勢，單月轉帳金額已衝破100億大關，單月儲值金額更是一舉超過220億，市占近七成。iPASS一卡通是唯一具有完整橫跨全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳四大領域的支付工具，此次透過此白皮書主動揭露市場數據趨勢，也期望藉由此舉帶動產業交流及電支生態共榮發展。

一卡通公司總經理鄭鎧尹進一步說明，iPASS一卡通與各合作夥伴共同努力完善各種支付場景、基礎建設，使用場域已突破44萬個據點，iPASS MONEY用戶突破550萬會員，儲值卡發行量超過3,800萬張，生活繳費項目超過3,500多項，具有規模化的應用場域及深入各種生活場景的大量數據。為此一卡通希冀透過2022 iPASS一卡通產業白皮書，透過相異有趣的支付生活數據呈現產業趨勢，未來將進一步整合數據與策略夥伴串聯服務，作為iPASS一卡通3.0階段的營運核心，以數據驅動與企業、政府的數位轉型合作。

十大數據解析如下：

1.使用者男女比例，儲值卡及電子支付兩者性別占比相當，女性56%，男性44%，足見女性為主要使用者客群。

2.消費主力年齡層，不管在儲值卡或是電子支付，主要消費年齡層均以21歲-50歲為主力，占整體消費族群逾七成；而在用戶年齡51歲以上的使用習慣，儲值卡與電子支付則有較大的差異，相較於儲值卡消費族群有26%落在51歲以上，電子支付該年齡層消費用戶則僅占13%，顯見電子支付於51歲以上的族群還有很大的拓展空間。

3.六大運具： ESG【ESG】ESG是環境保護（E，Environment）、社會責任（S，Social）和公司治理（G，Governance）三個英文單字的縮寫，被做為是衡量一家企業永續性的指標。其中，環境保護面包括空氣汙染、溫室氣體排放、水及汙水管理等；社會責任包括人權、勞工關係、僱員健康安全等；公司治理面則包括商業倫理、競爭行為、激勵措施供應鏈管理等議題。 ESG最早是在2004年聯合國《Who Cares Wins》報告中提出，歐美國家行之有年，我國金管會則是在2020年推出的「公司治理3.0－永續發展藍圖」中，規定上市櫃公司原先編撰的企業社會責任（CSR）報告書，更名為永續報告書，並具體要求企業揭露ESG資訊，推動發布英文版永續報告書。 減碳效能占比，2022年iPASS一卡通交通數據，公共汽車的搭乘以49%之占比大幅領先其他交通工具，顯見公車仍然是大眾主要搭乘的公共交通運具。而整體累積的交通里程數超過26億公里，換算數據可減碳2.6億公斤！

4.民生消費金額性別輪廓，在30歲前的用戶消費趨勢，無論是消費次數或金額，男性均高於女性，然而在30歲後的用戶消費行為，女性於兩項指標均高於男性，差距持續擴大至50歲。推論可能原因為，男性30歲後步入家庭，而女性客群於家庭生活中管理家計支出有關。

5.消費時段熱點，iPASS MONEY消費時段熱點發生於午餐時段，其次是在晚餐期間，可見餐飲消費是電子支付相當大且主要的應用場景。

6.繳費淡旺季，2月因天數較短，且適逢春節期間部分費用會遞延到次月結算；6月因非主要費用與稅費繳費週期，故繳費筆數金額也相對較少。而7月為相關繳費項目旺季（如燃料費），繳費筆數為最高。

7.為社群而生的支付，轉帳用戶逾七成年齡層介於21-40歲間，其中又以21~30歲為最主要使用者；由分時圖表來看，也可看出使用者最常在中午12~13點用餐時段轉帳，呈現iPASS MONEY使用者之社群連結性，於日常間聚餐、併單結帳後，進行轉帳付款或分攤請款的行為模式。

8.用iPASS MONEY發紅包最方便，隨著iPASS MONEY用戶數持續增長，紅包用量持續上升，今年農曆新年發放紅包金額4.3億元更創新高。2022年一整年單一用戶紅包發出最高金額達到222萬元，次高用戶為184萬元；而單一用戶領取紅包金額最高也有153萬元。可觀察到，發紅包的應用已經從朋友、家庭的生活場景，步入到企業職場環境：企業主或管理階層，透過LINE群組內發放iPASS MONEY紅包作為團隊建立活動之趨勢(尾牙紅包、激勵獎金)。

9.落實社會責任，照顧銀髮族，iPASS一卡通社福卡發卡量突破72萬，涵蓋全台縣市高達55%。銀髮族客群支付行為以逾九成的交通使用佔比為最高。也說明銀髮族對於大眾交通補助最有感。

10.首創「數位餐食劵」解決方案，一卡通領先業界開創數位餐食券，透過導入「數位餐食劵」解決方案，打破以往傳統紙本無法掌握孩童領餐狀況，其中領餐高峰為晚上19~22時，透過數據化方式進而讓師長可以即時握孩童領餐現況，如有持續未領餐、過晚領餐之情事，更可提示追蹤並視情況介入，以數位力優化社會照顧。