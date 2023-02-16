永豐金證券宣布與全球最大數位化券商盈透證券合作

接軌國際再下一城，永豐金證券宣佈成為全球最大數位化券商盈透證券 (InteractiveBrokers) 主要國際合作券商，持續升級複委託美股交易的服務便利性與產品多樣性，成為台灣複委託市場中首家引進程式交易的券商；並協助盈透證券發展台股業務，讓台灣資本市場引進國際優質投資人，一起創造更多共好利益。

永豐金證券表示，美股不論是產業創新、金融市場交易均扮演全球領頭羊角色，在投資佈局上極具重要地位；盈透證券總部位於美國，為全球最大數位化券商，客戶來自全球200多個國家及地區，以單一整合平台提供股票、 選擇權【選擇權】選擇權是衍生性金融商品的一種，選擇權的買方透過支付權利金，取得權利但沒有義務，可在未來的特定日期或之前，以特定的價格購買或出售一定數量的特定標的物。至於選擇權的賣方，也就是把權利售出者，只要買方提出履約權利時，就必須承擔義務，不可放棄。所以，交易選擇權時，買方支付權利金而擁有要求履約的權利，但可以放棄；賣方會收到權利金，並有承擔履約的義務。 、 期貨【期貨】期貨是一種制式化的遠期契約，內容載明買賣雙方約定在未來的某一個時點，以約定的價格和數量，買進或賣出該項特定商品。為了確保買賣雙方會履行應盡的義務，期貨交易結算所也因此產生。期貨交易所為了讓交易的買賣雙方對同一商品的競價基礎相同，因此會將每一個期貨合約加以標準化，以明確地規範買賣雙方的交易內容。 、貨幣、債券、基金等各式商品交易服務。

永豐金證券與盈透證券宣布攜手建立雙向合作關係，透過盈透證券專業交易與產品服務、強大的交易平台、頂尖的技術工具，可交易美國和歐洲市場之部份零股及 ETF【ETF】指數股票型基金（Exchange Traded Funds\, ETF）是一種在證券交易所買賣，透過將指數證券化，提供投資人參與指數表現的基金。ETF以持有與指數相同之成分股為主，並將其分割成眾多單價較低之投資單位，並發行受益憑證。一般而言，指數股票型基金具有被動式管理、交易稅較低、可零股買賣、可融資融券、可參與配息等特點。至於漲跌幅限制，則與成分標的有關。國內成分證券ETF之漲跌幅度與股票相同為7%。 ，使用超過100種類型的委託單，其中包含程式交易，成為台灣複委託市場中首家引進程式交易的券商，持續為國內投資人複委託交易進行優化，提升美股交易平台的便利性和多樣性，滿足國內機構法人客戶和自然人需求。

盈透證券經由與永豐金證券的合作協助，強化亞太地區股票投資平台，向美國和國際客戶提供台股經紀服務，讓台灣資本市場藉此引進國際優質投資人創造更多共好利益。

根據中華民國證券商同業公會的統計，2022年複委託市場交易金額近新台幣3.7兆元，永豐金證券總交易金額6,111億，複委託市佔16.5%，為市場上具指標性的複委託券商，受各類型投資人肯定。為持續保有領先地位，永豐金證券不斷推動複委託各項創新服務，提升數位金融實力，以一般自然人為主的「豐存股-美股」亦升級增加買入單筆加碼、智慧選股AI下單等功能，提供專業金融交易服務，滿足不同客群投資需求。

永豐金證券表示，複委託業務為公司重要營運策略，從機構法人、高資產客戶、一般散戶到小資族存美股，積極拓展國際合作管道，以豐富產品即時中文在地化服務，服務投資人擴大投資視野，豐富資產配置與滿足多元理財需求，不論是交易量、零售市場、定期存股等均在國內複委託市場穩居領先地位。