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星展集團總裁睽違近5年來台 最快第3季完成花旗消金整併

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
星展集團執行總裁高博德（中）今暌違近5年來台，現任星展銀行台灣區總經理林鑫川（右）與將於4月上任台灣區總經理的現任星展銀行台灣區企業合併專案負責人黃思翰出席。記者戴瑞瑤／攝影
星展集團執行總裁高博德（中）今暌違近5年來台，現任星展銀行台灣區總經理林鑫川（右）與將於4月上任台灣區總經理的現任星展銀行台灣區企業合併專案負責人黃思翰出席。記者戴瑞瑤／攝影

星展銀行將於今年正式完成整併花旗消金業務，星展集團執行總裁高博德今暌違近5年來台，在記者會上談及台灣區今年最大重點就是併購花旗消金業務，表示星展銀行成為在台最大外商銀行，期盼在完成整併後接下來10年會有非常大的進步。因應今年整併花旗消金，將走馬上任的台灣區新任總經理黃思翰也首度對外露面，將於4月上任。

高博德表示，星展銀行專注在新加坡、香港、台灣、中國大陸、印度、印尼6大市場，2022年星展集團全年淨利成長20%，達到新幣81.9億元（約新台幣1859.1億元），股東權益報酬率為15%，雙雙創下歷史新高，星展5年來的年化股東權益報酬率達18%，為全球前50大銀行第一，集團股票市值約為新幣930億元（約新台幣2.1兆元），排名全球前30大。

星展銀行今年在台灣最大的重頭戲就是整併花旗消金業務。高博德表示，他之前也曾在花旗任職很長一段時間，對花旗非常熟悉，能夠收購花旗在台灣消金業務是非常好的機會，也讓星展成為在台灣最大外商銀行，台灣有非常好的人口結構，有很多發展強勁的產業，半導體、科技業，對台灣深具信心。

高博德也表示，相信在收購台灣花旗消金業務後，接下來會更穩健長足發展，星展過去也曾收購澳盛銀行，對於這次花旗收購，能幫助星展更上一層樓，期盼在接下來10年會有非常好的進步。

將於4月回新加坡升任星展集團策略長的現任台灣區總經理林鑫川，今於記者會上表示，星展於1983年在台北成立分行，今年是星展在台發展滿40周年，里程碑別具意義，2008年承接寶華銀行業務，2017年也有幸承接澳盛銀行在台消金業務，而今年的重頭戲，是會完成花旗消金整併，這是很大的發展，展現出星展在台灣非常大的承諾。

4月將上任的新任台灣區總經理黃思翰表示，台灣是星展銀行的核心市場之一，因應併購花旗消金，在數據轉換上有很多的投入，花旗併購後在各種業務指標都是加成的，信用卡及無擔保信用貸款將成長4.3倍、財富管理資產規模成長3.5倍、活期存款金額成長4.7倍。

黃思翰表示，這個交易星展在台灣開發新客人加快10年，投資也加快10年，尤其系統提升上做很多投資，預計第2季會有很多新產品推出，目標是將平台升級到與花旗類似，與花旗消金完成合併最快會在第3季完成，未來希望不管是消金、企金、匯款、投資等，都能符合客戶需求。

星展銀行深耕台灣，是否會擔心兩岸衝突？高博德表示，台灣在電信、科技業的成長非常大，不管是半導體與IC設計上，台灣都扮演很大的角色，因為地緣政治風險與疫情，不少企業轉而進入東南亞，台灣也有很多公司在新加坡與香港建立營運據點，這是很明顯的趨勢，雖然地緣政治衝突會有疑慮，但現在全球供應鏈連結緊密，要出現大幅度的衝突不容易，也看到俄烏戰爭時，對烏克蘭境內銀行系統影響並沒有非常大。

針對接下來的業務發展重點，高博德透露，除持續在數位化投入外，也持續發展「碳權交易平台」與虛擬貨幣交易服務。星展集團目前與JP摩根有做區塊鏈合作，也跟渣打合作「碳權交易平台」。

在虛擬貨幣部分，高博德認為，最近比特幣價格大跌，但使用人數仍增加，虛擬貨幣近期在國際上開始有監管的趨勢，由銀行出來推動，對消費者來說是可信賴的。金錢的本質會隨著技術轉變，像中國大陸現在若沒有支付寶或微信，幾乎無法付錢的，未來新技術與貨幣交易形式一定會出現轉變，現在加密貨幣即便有出現崩潰，但中國大陸、印度也都在做虛擬貨幣，歐洲、柬埔寨也有CBDC實驗，虛擬貨幣絕對是未來的必要發展。

花旗 星展銀行

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