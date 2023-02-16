星展集團總裁睽違近5年來台 最快第3季完成花旗消金整併

星展銀行將於今年正式完成整併花旗消金業務，星展集團執行總裁高博德今暌違近5年來台，在記者會上談及台灣區今年最大重點就是併購花旗消金業務，表示星展銀行成為在台最大外商銀行，期盼在完成整併後接下來10年會有非常大的進步。因應今年整併花旗消金，將走馬上任的台灣區新任總經理黃思翰也首度對外露面，將於4月上任。

高博德表示，星展銀行專注在新加坡、香港、台灣、中國大陸、印度、印尼6大市場，2022年星展集團全年淨利成長20%，達到新幣81.9億元（約新台幣1859.1億元），股東權益報酬率為15%，雙雙創下歷史新高，星展5年來的年化股東權益報酬率達18%，為全球前50大銀行第一，集團股票市值約為新幣930億元（約新台幣2.1兆元），排名全球前30大。

星展銀行今年在台灣最大的重頭戲就是整併花旗消金業務。高博德表示，他之前也曾在花旗任職很長一段時間，對花旗非常熟悉，能夠收購花旗在台灣消金業務是非常好的機會，也讓星展成為在台灣最大外商銀行，台灣有非常好的人口結構，有很多發展強勁的產業，半導體、科技業，對台灣深具信心。

高博德也表示，相信在收購台灣花旗消金業務後，接下來會更穩健長足發展，星展過去也曾收購澳盛銀行，對於這次花旗收購，能幫助星展更上一層樓，期盼在接下來10年會有非常好的進步。

將於4月回新加坡升任星展集團策略長的現任台灣區總經理林鑫川，今於記者會上表示，星展於1983年在台北成立分行，今年是星展在台發展滿40周年，里程碑別具意義，2008年承接寶華銀行業務，2017年也有幸承接澳盛銀行在台消金業務，而今年的重頭戲，是會完成花旗消金整併，這是很大的發展，展現出星展在台灣非常大的承諾。

4月將上任的新任台灣區總經理黃思翰表示，台灣是星展銀行的核心市場之一，因應併購花旗消金，在數據轉換上有很多的投入，花旗併購後在各種業務指標都是加成的，信用卡及無擔保信用貸款將成長4.3倍、財富管理資產規模成長3.5倍、活期存款金額成長4.7倍。

黃思翰表示，這個交易星展在台灣開發新客人加快10年，投資也加快10年，尤其系統提升上做很多投資，預計第2季會有很多新產品推出，目標是將平台升級到與花旗類似，與花旗消金完成合併最快會在第3季完成，未來希望不管是消金、企金、匯款、投資等，都能符合客戶需求。

星展銀行深耕台灣，是否會擔心兩岸衝突？高博德表示，台灣在電信、科技業的成長非常大，不管是半導體與IC設計上，台灣都扮演很大的角色，因為地緣政治風險與疫情，不少企業轉而進入東南亞，台灣也有很多公司在新加坡與香港建立營運據點，這是很明顯的趨勢，雖然地緣政治衝突會有疑慮，但現在全球供應鏈連結緊密，要出現大幅度的衝突不容易，也看到俄烏戰爭時，對烏克蘭境內銀行系統影響並沒有非常大。

針對接下來的業務發展重點，高博德透露，除持續在數位化投入外，也持續發展「碳權交易平台」與虛擬貨幣交易服務。星展集團目前與JP摩根有做區塊鏈合作，也跟渣打合作「碳權交易平台」。

在虛擬貨幣部分，高博德認為，最近比特幣價格大跌，但使用人數仍增加，虛擬貨幣近期在國際上開始有監管的趨勢，由銀行出來推動，對消費者來說是可信賴的。金錢的本質會隨著技術轉變，像中國大陸現在若沒有支付寶或微信，幾乎無法付錢的，未來新技術與貨幣交易形式一定會出現轉變，現在加密貨幣即便有出現崩潰，但中國大陸、印度也都在做虛擬貨幣，歐洲、柬埔寨也有CBDC實驗，虛擬貨幣絕對是未來的必要發展。