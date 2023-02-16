將娶花旗 星展集團總裁看兩岸：全球再爆大衝突不易

星展(台灣)將迎娶花旗消金業務，成台灣最大外銀子行，星展集團執行總裁高博德為此今（16）日親自造訪台灣，宣示對台灣市場的承諾。面對兩岸高風險，他信心回應「全球再爆發大型衝突不容易」，樂看台具備高科技業與 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 實力，依照過往娶回澳盛銀經驗，認為花旗銀在台消金業務完婚後，將助星展（台灣）未來10年進步非凡。

高博德指出，星展銀行專注於經營包含新加坡、香港、台灣、中國、印度及印尼在內的六大市場。2022年，星展集團全年淨利成長20%，達新幣81.9億元（約新台幣1859.1億元）， 股東權益報酬率【股東權益報酬率】股東權益報酬率（Return On Equity ，ROE）也稱為淨資產收益率、淨值報酬率或股權收益率，是衡量股東權益投資報酬的指標，反映公司利用資產淨值產生純利的能力；ROE 愈高代表公司愈能替股東賺錢，投資人可以用來衡量企業的獲利能力。計算公式為〔淨收益 ÷ 〕。 股東權益【股東權益】股東權益就是指股東實際擁有的公司資產，代表公司的身價。當把公司所有的債務還清，剩下的資產就是股東權益；股東權益又稱為淨值，主要包含股本、資本公積及保留盈餘。 報酬率為15.0%，雙雙創下歷史新高，強勁的財務表現，也讓星展5年來的年化股東權益報酬率達18%，在全球前50大銀行中名列第一。

作為集團六大重點發產市場之一，星展集團過去已多次對台灣進行增資，資本總額達新台幣322.5億元，以實際行動深耕台灣，而星展銀行（台灣）也持續穩健成長，在合併花旗在台消金業務後，星展銀行（台灣）信用卡及無擔保信用貸款將成長4.3倍、財富管理資產規模成長3.5倍、活期存款金額成長4.7倍，躍升為台灣最大外商銀行，創造更大的營運綜效。

高博德今日談話指出，未來星展集團將發展兩大領域，第一為擴展供應鏈領域以及AI系統，供應鏈融資上，過往疫情造成德供應鏈短缺，出現第二層、第三層供應鏈缺乏融資機會，星展規劃疫情後，將加重投資API，透過其平台與大型企業快速整合，服務亞洲客戶，透過現金管理還可以連結到中小型公司，擴大供應鏈融資規模。

第二，投資非傳統金融新事業，例如數位交易所、 虛擬貨幣【虛擬貨幣】虛擬貨幣，顧名思義就是指沒有實體的貨幣，是一種可在虛擬空間中特定社群內可以購買商品和服務的貨幣，具有交易媒介及記帳單位的貨幣功能。一般來說，虛擬貨幣並非由特定國家、地區發行，可以在全世界通用，屬於不需要支付手續費就能夠讓資產自由轉移的貨幣。買賣虛擬貨幣可透過虛擬貨幣交易所這類的集中市場，減少交易的成本。比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ether）、狗狗幣（Dogecoin）等都屬於虛擬貨幣。 ，目前已經與摩根合作 區塊鏈【區塊鏈】區塊鏈（Blockchain）是一種利用網路達成分散式、去中心化的資料運算和保存平台。區塊鏈以去中心化的方式運作，把資料庫放在不同的電腦裡保存，並互相監控數據，資料更動需要經過其餘電腦的共識同意，使得交易資料具備安全、透明、可永久記錄等特性。區塊鏈的應用非常廣泛，又以金融科技界最熱衷，因為區塊鏈技術可大幅度的降低銀行後台成本與發生錯誤的可能。 ，並與新加坡交易所合作渣打碳權交易平台。面對日益擴張的組織規模，也將運用人工智慧以及機器學習優化業務效率，並已經完成250個成功案例。

面對兩岸戰爭壓力疑慮攀高，星展在此時併購花旗在台消金業務引發討論。高博德今日親自來台回應媒體，據他觀察，即便俄烏戰爭開打，銀行體系也持續進行，認為人們需要金融服務，戰爭對當地銀行業務，並沒有想像中那麼大，且「全球再爆發大型衝突不容易」。

高博德指出，今年對星展是重要里程碑，將完成與花旗消金業務整併，展現星展對台灣龐大承諾，過去四年，看到台灣科技業成長龐大，在全球半導體、手機等領域扮演重要角色，地緣政治風險更能協助星展重視如何建立韌性，此外，許多台商希望前進新加坡、香港建營運據點，星展（台灣）可為此提供台商更好區域連結性。他期許星展銀行（台灣）於今年完成花旗在台消費金融業務整併後，能結合雙方優勢，為客戶帶來更多優質的產品與服務。

即將在今年4月出任星展銀行（台灣）總經理的黃思翰，今同步首次露面，談與花旗在台消金合併案，指出最快今年9月底系統平台將能滿足客戶，並看好新用卡表現仍成長四到五倍。黃思翰指出，去年農曆年到現在，持續投資系統發展，估計第2季將可看到許多新場景，目標將現有市場平台與花旗系統並駕齊驅，最快8月中，將可完全滿足兩邊客戶需求，未來提供客戶更多例如海內外匯款以及貼近星展隨行的服務。

現任在台灣總經理林鑫川今日則指出，星展1983年在台成立分行，2008年在台灣成績寶華銀行業務，當時接手充滿挑戰銀行，星展執行強大復健，成功讓這家銀行重新出發，2017年承接澳盛銀在台消費金融業務，顯見星展過去五年在台發展卓越。