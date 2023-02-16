國泰世華揭示2023經營理念 朝One Bank升級

國泰世華銀行今(16)日發布新聞稿指出，該行轉型成果收效，即便2022年金融市場波動甚劇，國泰世華2022全年稅後純益相較前一年仍大幅成長8%，達到257.1億元歷史新高，營運績效相當亮眼。

國泰世華銀行開春2月初，即召開經營管理研討會，睽違三年再度恢復實體形式，國泰世華銀行董事長郭明鑑率總行一級高階主管，與來自海內外各地超過300位主管齊聚一堂，揭示2023年將持續貫徹「三輕一強」的營運策略，以輕資本、輕運營、輕管理、強總行的方針，全力推動八大重點方向，強化營運績效。

郭明鑑除了在會中特別感謝全體同仁的努力，更期許同仁朝「One Team，One Bank」的方向前進。過去，全行實踐「One Team」精神，初步體現內部單位跨部協作與資源整合的目標，而在2023年，國泰世華銀行將再升級朝向「One Bank」的服務理念，致力提供客戶一站式全方位金融服務，落實數位轉型下的有感體驗。

國泰世華銀行總經理李偉正致詞時強調，將貫徹自2021年展開之「以輕迎戰」的策略方向，持續投入資源在人才培育、系統建置、數位創新等面向。

李偉正也宣告，將以八大重點行動方案，於新的一年全面實現以客戶為中心的營運模式，推進各項業務與轉型腳步，再創獲利高峰。

八大行動方案包括：深化財管客戶業務經營、提升企金經營體質與加強 綠色金融【綠色金融】根據聯合國環境署（UNEP）定義，以「友善環境」為目標而創建的金融商品或服務（包括貸款、債務機制、保險和投資），即稱為綠色金融。 發展綠色金融的目的，是為了協助公共、私營和非營利機構，將資金流向永續事業。綠色金融有兩層含義，包括金融業如何促進環保和經濟社會的可持續發展，以及金融業自身的可持續發展。金融業者應將對環境的影響，視為成本、風險或回報之一，進而做出更符合永續價值的金融決策及日常業務。 量能、強化海外資源投注並拓展消金市場、加速分行營運轉型、持續提升數位服務、強化端到端客戶服務體驗、落實內控紀律與提升資本使用率、擴充人才庫質量。

國泰世華銀行視人才為推動轉型的重要關鍵，會議也頒發2022下半年度員工楷模、2022年度績優客服、2022年度績優講師、Tutor CUB志工楷模等獎項，並授予年資滿十年以上的協理級主管資深員工獎牌，總計共58名國泰世華同仁接受表揚。