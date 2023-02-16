國泰永續高股息ETF除息交易熱絡 規模突破1,600億

昨（15）日台股受到股神巴菲特公司-波克夏，於去年第4季減持86%台積電 ADR【ADR】存託憑證（Depositary Receipts\, DR）是指在一國證券市場流通、代表國外公司有價證券的可轉讓憑證。美國存託憑證（AmericanDepositary Receipts\, ADR）即是向美國投資者發行並在美國證券市場交易的存託憑證，它透過減少或消除如交易延誤、高額交易成本以及跨國交易等諸多不便，方便美國投資者購買非美國證券，也讓非美國公司的股票可以在美國證券市場交易。 持股的訊息拖累下，盤面信心轉弱，終場大盤下跌221點以15,432點作收；盤中個別股亮點，主要集中在將要除息的 ETF【ETF】指數股票型基金（Exchange Traded Funds\, ETF）是一種在證券交易所買賣，透過將指數證券化，提供投資人參與指數表現的基金。ETF以持有與指數相同之成分股為主，並將其分割成眾多單價較低之投資單位，並發行受益憑證。一般而言，指數股票型基金具有被動式管理、交易稅較低、可零股買賣、可融資融券、可參與配息等特點。至於漲跌幅限制，則與成分標的有關。國內成分證券ETF之漲跌幅度與股票相同為7%。 中，其中在今(16)日開盤除息的國泰永續高股息ETF（00878），昨日爆出掛牌上市以來最大量能，成交量衝破19.7萬張，相當熱門。

今日00878一單位除息為0.27元，除息開盤參考價為16.89元，而根據臺灣集中保管結算所資料，截至2/10，00878受益人數已超過84萬人，同時也伴隨昨日的大量，一舉推升其資產規模首次超過新台幣1,600億元，成為目前最熱門的「存股型」高股息ETF，同時也續居目前台灣最大的 ESG【ESG】ESG是環境保護（E，Environment）、社會責任（S，Social）和公司治理（G，Governance）三個英文單字的縮寫，被做為是衡量一家企業永續性的指標。其中，環境保護面包括空氣汙染、溫室氣體排放、水及汙水管理等；社會責任包括人權、勞工關係、僱員健康安全等；公司治理面則包括商業倫理、競爭行為、激勵措施供應鏈管理等議題。 ESG最早是在2004年聯合國《Who Cares Wins》報告中提出，歐美國家行之有年，我國金管會則是在2020年推出的「公司治理3.0－永續發展藍圖」中，規定上市櫃公司原先編撰的企業社會責任（CSR）報告書，更名為永續報告書，並具體要求企業揭露ESG資訊，推動發布英文版永續報告書。 主題基金。

法人表示，由00878的熱絡情況，即顯示出存股領息族的需求殷切，然而其實2023年「股債雙存」才更是主流，除了股票型的ETF外，投資人不妨可以開始進行「股、債ETF雙主修」，例如可利用00878領息後的現金流，轉存債券型的ETF。主因在經歷了去年快速升息後，美國通膨數據已從去年高點開始出現下降趨勢， Fed【Fed】美國聯邦準備體系（Federal Reserve System\, Fed）包含聯邦準備銀行、聯邦準備理事會及公開市場操作委員會等，為美國最高貨幣政策主管機關，也就是美國的中央銀行。其中，以負責貨幣政策決策與推動的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）最受到重視。 升息腳步也開始放緩從一次升3碼到一次只升1碼，顯示今年中Fed有機會停止升息，而隨著指標利率的上揚，多數債券品種的 殖利率【殖利率】殖利率（Yield to Maturity\, YTM），指債券投資人從買入債券一直持有至到期日為止，這段時間的實質投資報酬率，又因為持有債券至到期日，可稱為「到期殖利率」，簡稱為「殖利率」。債券屬於固定收益的投資工具，但市場利率波動會影響債券殖利率高低，進而帶動債券價格上漲或下跌，期間所產生的資本利得或損失，有可能會高於固定的利息收入。 也來到相對高檔，投資價值浮現。