台幣十天貶6.08角

美國公布1月消費者物價指數（CPI）高於預期、股神巴菲特大砍台積電ADR等利空重擊，國內股匯昨（15）日雙殺，新台幣匯率在熱錢大舉匯出約8億美元下重貶9.3分，收30.308元，為逾半個月新低，總成交量擴增至17.17億美元。

央行資料顯示，新台幣匯率昨天貶破30.3元，為今年1月30日以來新低，代表兔年開紅盤以來，新台幣匯率2月2日一度大漲至29.7元的強升態勢告終，至昨日收盤價十個交易日來已大貶6.08角，升幅也已全數吐光光。

資深匯銀主管指出，昨天除了外資匯出約8億美元，進口商憂慮新台幣匯率持續貶值，恐導致美元愈來愈貴，連忙進場搶匯；出口商則是大舉進場拋匯，但力道不敵熱錢與進口商，導致新台幣匯率每況愈下。

市場爆發搶匯潮，新台幣匯率昨天盤中最低貶至30.336元、最多貶值1.21角，匯銀主管說，當匯價貶破30.3元，出口商一湧而上拋售美元，促使新台幣貶幅收斂，終場貶值9.3分，收在30.308元。

匯銀主管指出，「出口商拋得很多、一早就出來賣（美元），不過外資匯出不少，進口商也跟著買美元，導致新台幣匯率貶值近1角。至於央行因為市場買賣力道大致均衡，沒有明顯動作。」

匯銀主管表示，美國通膨數據高於預期，導致市場認為除了原先3月與5月，聯準會6月也可能升息1碼，最終利率可能升至5.25%~5.5%。聯準會可能延長升息時間，激勵美元走強、非美貨幣全盤皆墨。接下來市場仍將緊盯經濟、就業與通膨等關鍵數據，估計短期新台幣匯率將位於30至30.5元區間整理。