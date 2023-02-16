國銀新南向 去年獲利創高

國銀海外獲利版圖大挪移，「西進」撤守，改為全面挺進「新南向」。據金管會昨（15）日最新統計，2022年本國銀行在新南向國家大賺179.5億元、年增三成，獲利創史上新高，更占了整體海外市場獲利四分之一強，又以新加坡2022年狂賺55.8億元飆新高、年成長逾五成，最令人驚豔。

若拉長近五年趨勢來看，新南向獲利貢獻占比從一成攀升到26%，反之，中國大陸占比卻跌破一成降到8%，顯示新南向市場已成為國銀海外重要獲利引擎。

為何2022年國銀在新加坡市場大賺？銀行認為有兩大主因，一、地緣政治緊張、全球供應鏈重組，加上疫情後，陸港市場失色，資金、人才開始從陸港、移轉到新加坡，新加坡商機大增、帶動銀行獲利成長。

二、全球富豪資金湧進新加坡，有商機、也帶來了大筆存款，大舉降低新加坡分行資金成本，利差擴大，自然獲利暴增。

銀行主管坦言，事實上，海外分行資金來源「非常貴」，因為海外分行很難吸收存款、全靠拆存，拆存資金成本高、但放款利率卻很低，使多年海外分行獲利難與國內分行匹敵。

2022年新加坡分行存款暴增、香港卻衰退，牽動了星、港獲利，銀行圈認為，亞洲金融中心的地圖正在重新繪製，新加坡是有機會取代香港地位。

據去年9月全球最權威的國際金融中心指標，金融中心指數（GFCI）報告，新加坡首次擠掉香港，排名第三，僅次於紐約和倫敦，市場看好2023年新加坡獲利成長動能。

金管會昨公布國銀海外分、子行獲利狀況。2022年底全體國銀海外獲利691.1億元、是近三年新高，年增19.7%，以年成長力道來看，南非去年賺0.9億元、年增1.17倍最高，美洲市場（美、加、巴）賺121.7億元、年增32%次之，新南向市場（共11國）賺179.54億元、年增3成。

若以前五大獲利市場來看，香港去年賺337億元、年增47%終止連兩年衰退，續居海外獲利王，美國大賺113.6億元、年增33%居亞軍，新加坡55.8億元、以0.8億元之差、首度氣走大陸奪下季軍，大陸55億元屈就老四、澳洲32.1億元列老五。

另一銀行主管說，香港分行獲利止跌回穩，是因美國升息，對美元資金供應地的香港分行可提高利差，一旦美升息潮歇、香港資金持續出走到新加坡，香港獲利恐難回到過去榮景，兩大金融中心競爭更趨白熱化。