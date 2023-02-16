國銀在美報佳音 去年進帳破百億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會昨（15）日統計，2022年本國銀行在美國市場大賺113.6億元、年增33%，一舉衝破百億元大關、改寫獲利新高紀錄，海外市場獲利貢獻占比也從2020年6.9%谷底，往上翻揚到16.4%，顯示美國市場已擺脫低迷、正在成長軌道上。

銀行主管說，國銀2022在美國市場狂賺，有三大主因，一、美中貿易戰後，美國要求企業赴美設廠，台積電、特斯拉等大廠也赴美投資，帶動國銀在美國分子行放款幾乎全面成長，獲利自然水漲船高。

二、美國升息也讓外幣利差擴大，銀行放款「價、量」齊揚，帶動淨利息收入增加，三、2022年全年台幣貶值9%也有匯兌利益。

目前國銀赴海外市場設分、子行，都是以放款為主，八成獲利都是淨利息收入，當進入升息循環時、外幣放款利差擴大，銀行海外分子行獲利自然水漲船高。

惟銀行主管坦言，2023年升息潮歇，即便利率維持高檔，但經濟成長也會趨緩，預估2023年國銀美國市場放款、獲利動能雖仍在，但也因2022年高基期，估很難再大爆發。

美國升息 台積電

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