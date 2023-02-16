澳豐基金爆雷 多家企業曝險

在國內經營十年的澳豐金融集團（Ayers Alliance Financial Group，市場簡稱A.A）旗下的基金，過去曾打出保證年報酬8%，吸引投資人大量投入資金，近期卻驚爆疑似投資人申請贖回拿不到錢。

據悉，國內多家上市櫃公司曾買進澳豐旗下基金，現已在公司進行贖回，卻還沒等到錢，金管會已經密切關注此事，若有發現A.A非法從事證券期貨業務，將移送檢調。

澳豐傳在去年12月中陸續通知投資人，因為金融抽查，在A.A平台上的商品，包括CCIB、CCAM、AACL系列，不論本金贖回或配息，都會因為金檢查而使得匯款延遲，其中CCIB為T+30、CCAM為T+25，AACL為T+23，不過在今年1月底2月初，陸續有投資人在網路上抱怨沒有拿到錢。

圖／經濟日報提供

據了解，澳豐及上游兆富公司，市場盛傳在台涉非法銷售匯率套利型商品給國內大型上市櫃公司，證期局官員說，澳豐金融集團並非金管會核可的券商，若有在台非法經營證券期貨業務，金管會將移送。

官員說，兆富公司則因之前有民眾檢舉，已在2015年至2016年依違反期交法等移送檢調。據了解，最終兆富公司是以涉違反投信投顧法，無照賣基金、對當時負責人起訴。

記者致電兆富，表達想要購買A.A旗下的基金，不過總機人員強調，該公司並沒有銷售任何商品。

市場傳出A.A跟兆富公司在台超過十年，主推匯率套利型商品，平均年化報酬率8%，且全鎖定上市櫃公司或企業主銷售，有大地主、科技業等全都是囊中物。

金管會官員說，根據澳豐金融集團的公司網站，該集團聲稱接受賽普勒斯證券交易委員會監督指導，並在歐洲等地為客戶提供資產管理服務，是非台灣合法的證券期貨業者，因此依法不得在台灣從事證券期貨業務，一旦發現非法，就會移送。

至於投資A.A基金的上市櫃公司，寶齡富錦發言人丁爾昆表示，針對投資境外基金STI Power fund，該投資案已在今年元月就提出申請贖回，並獲對方公司同意，近期就可以全額取回所投資的300萬美元。

丁爾昆指出，該投資案可追溯到2018年，當時是在董事會上提出後，經充分討論後，董事們也都了解獲利狀況跟風險評估，取得董事會同意授權董事長後，才陸續分批投入。而同家基金公司裡有不同基金類型，公司所投資的是相對穩健型的一檔。截至去年底，前後累積投資該基金共300萬美元。

對於傳出該基金已暫停贖回、公司恐踩雷一事，丁爾昆強調，早在元月消息傳出後，第一時間就由公司高層出面與該公司業務接觸、並申請贖回；也獲對方公司同意，正進行贖回流程中。