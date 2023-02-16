澳豐集團招攬銷售 類「皮包客」模式

市場盛傳澳豐金融集團（Ayers Alliance Financial Group，市場簡稱A.A）及上游兆富公司在台涉非法銷售匯率套利型商品，銷售對象鎖定企業戶、地主、上市櫃公司等，券商主管說，這類的銷售行為和模式，比較類似「皮包客」，來台招攬、並協助銷售境外商品。

「皮包客」通常是指，海外銷售人員、來台銷售金融商品，過去就曾有兩家外銀香港分行人員來台，違法銷售境外結構型商品、國外固定收益型商品給台灣的金融業者、投資人而遭檢舉、被金管會抓到。

為何稱為「皮包客」？因為這個海外銷售人員多只會提一卡類似「007的皮包」到處遊走各大上市公司、企業戶、地主、醫師等地方做招攬銷售，外界就稱為皮包客。

該券商說，若如市場所盛傳A.A在台超過十年、商品還賣得嗄嗄叫，那可能銷售模式就是以「皮包客」為主；若是針對一般投資人，會比較像是「假投資平台」如LINE加飆股等。

據證期局統計，2022年民眾檢舉投資詐騙共636件、年增45%，不法案件移送也攀升到215件、年增99件或85%，詐騙檢舉和移送案暴增，主因是2021年股市大好、詐騙簡訊盛行，民眾防詐意識提升所致。

證期局官員也說，近兩年檢舉案跟往年不同，過去都是檢舉非法證券期貨與外匯居多，近年則以群組、平台、簡訊為主。

常見不法態樣有三大類，一、「假投資平台」，如加LINE搶飆股，二、「港仙股詐騙」如誘導民眾用複委託買港股，民眾買入後、詐騙集團就賣出，三、「非法經營投顧」無照專人帶盤操作，加入群組會員付費可看到買賣推介股票。