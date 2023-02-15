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國銀美國市場去年賺破百億元 獲利飆高是這三原因

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台幣示意圖。路透
台幣示意圖。路透

金管會統計，2022年本國銀行在美國市場大賺113.6億元、年增33%，一舉衝破百億元大關、改寫獲利新高紀錄，海外市場獲利貢獻占比也從2020年6.9%谷底，往上翻揚到16.4%，顯示美國市場已擺脫低迷、正在成長軌道上。

銀行主管說，國銀2022在美國市場狂賺，有三大主因，一、中美貿易戰後，美國要求企業赴美設廠，台積電（2330）、特斯拉等大廠也赴美投資，帶動國銀在美國分子行放款幾乎全面成長，獲利自然水漲船高。

二、美國升息也讓外幣利差擴大，銀行放款「價、量」齊揚，帶動淨利息收入增加，三、2022年全年台幣貶值9%也有匯兌利益。

目前國銀赴海外市場設分、子行，都是以放款為主，8成獲利都是淨利息收入，當進入升息循環時、外幣放款利差擴大，銀行海外分子行獲利自然水漲船高。

惟銀行主管坦言，美國2022年強力升息後，2023年升息潮歇，即便利率維持高檔，但經濟成長也會趨緩，預估2023年國銀美國市場放款、獲利動能雖仍在，但也因2022年高基期，估很難再大爆發、獲利會轉趨平穩。

據金管會統計，國銀在海外五大洲設點，2022年除歐洲地區衰退外，其餘亞洲、美洲、非洲市場全部成長，國銀2022年在歐洲市場從盈轉虧1億元，主要是受英國紅翻黑、虧損2.4億元，可能與俄烏戰、歐洲加速升息、國銀在英國踩雷等有關。

美國升息 金管會

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