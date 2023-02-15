元月首見「3字頭」 1月信用卡狂刷出3,162億元
信用卡開門大紅。33家發卡機構今(2023)年1月簽帳金額今(15)日全數出爐，33家裡頭有28家、高達85%較去年同期成長，僅五家衰退，紅紅火火拉升下，1月合計刷出3,162億元，歷年同期新高，且是元月首見「3字頭」。
我國信用卡史上，歷年1月簽帳金額，整體卡行從未合計刷達3,000億元，今年為史上首見，非僅如此，以成長力道來看，1月簽帳金額年增率高達16.2%，比去年全年年增率12.3%還要強勁。
展望今年，前五大卡行信用卡高階主管今晚表示，隨著疫情解封、全球經濟逐漸復甦，加上信用卡辦卡年齡從20歲降至18歲，使用信用卡的客群與地點增加，預估今年刷卡動能還是活絡，年增率可有8%至12%。
不過，他認為，今年整體刷卡動能要超越去年的12.3%，「蠻挑戰的」，因去年基期太高，整體信用卡簽帳金額逾3.49兆元，非常驚人。
細究33家卡行1月表現，除了渣打國際商業銀行年減21.0%、日盛國際商業銀行年減14.4%、上海商業儲蓄銀行（5876）年減7.1%、高雄銀（2836）行年減3.5%、第一商業銀行年減0.5%，其餘28家全數成長，年增率介於1.1%至60.0%。
綜合考量單月刷卡金額與年增率，國泰世華商業銀行、中國信託商業銀行的表現最為驚人，兩家都在龐大基期下，呈現遠高於整體平均的成長力道。
國泰世華1月簽帳金額543億元、年增28.7%，金額居33家機構第一，成長力道居第三，僅次台灣美國運通國際公司的60.0%、三信商業銀行的31.9%。
國泰世華連續三個月刷逾500億元，該行天天回饋3%無上限，紅利點數(稱小樹點)可在單筆消費上限30%內當期直接折抵，占該行整體簽帳金額逾三成的CUBE卡，堪稱最大功臣。
中信銀行1月簽帳金額511億元、年增25.6%，金額居33家機構第二，也是連續三個月單月刷逾500億元，成長力道居全體第四，緊追國泰世華。
受惠經濟復甦、海外旅遊回溫、百貨公司過年搶搶滾、汽車銷售也佳，中信銀的既有強項卡片，簽帳金額全面揚升。
玉山商業銀行擺脫去年疲弱，1月刷出430億元、年增12.0%，金額居33家卡行第三。玉山銀已配合客戶需求與環境變化調整刷卡策略，例如針對世界卡等頂級客戶推出鼓勵海外消費的回饋，今年有望漸入佳境，一展信用卡三哥雄風。
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