快訊

機票貴、服務不到位 他訂經濟艙花逾5萬怨：不如搭廉航

全民普發6千元最快4月上路！ ATM輸入「2組號碼」就可領現

新加坡友人稱劉文正沒死 夏玉順火大怒斥：他是小混混

企業資金大減人民幣存款、轉投美元懷抱 餘額跌至九年新低

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

美國聯準會鷹派升息，激勵美元雙率雙升，國內企業見風轉舵，紛紛自人民幣存款裡出走、轉投美元懷抱。中央銀行今(15)日公布，今(2023)年1月底，國銀人民幣存款餘額降至人民幣1,860.47億元，連六月下滑，月減人民幣91.58億元，並為2014年以來的逾九年新低。

央行外匯局副局長洪櫻芬今天表示，1月外匯指定銀行（DBU）的人民幣存款餘額為人民幣1,576.93億元，同樣為逾九年新低，月減人民幣88.3億元，減少主因包括：一，部分法人收回國外人民幣債票券與股權的投資本金，並轉為美元存款；二，部分法人收回國外人民幣投資的股利或盈餘，轉成美元持有；三，國內製造業廠商匯出人民幣款項，用以償還國外借款，或基於對外融資貸款需求，匯出人民幣資金。

洪櫻芬分析，前兩項主要是受到美國聯準會升息的影響，法人將手中的人民幣存款轉成美元持有，以獲得更高的投資報酬率，「畢竟現在人民幣定存利率只有2%多，美元存款利率則有逾4%以上的水準。」

央行資料顯示，國際金融業務分行（OBU）1月人民幣存款餘額為人民幣283.54億元，月減人民幣3.28億元，主要原因是國內客戶把人民幣匯到國外進行融資，推測可能是部分廠商匯出人民幣資金，貸款給關係企業。

央行資料顯示，截至今年1月，國銀人民幣貼現及放款餘額僅人民幣163.29億元，顯示銀行承作的人民幣放款占存款比重並不高，洪櫻芬解釋，銀行吸收人民幣存款後，除了用於放款外，也會投資人民幣債券、基金或轉存清算行中國銀行台北分行。

根據央行蒐集到的資料，目前銀行推出的人民幣高利定存，各天期最優專案，1個月期為永豐銀行的3.05%，3個月期為日盛銀行的2%，6個月期為永豐銀行的2.28%，9個月期為台灣企銀的1.4%，1年期為陽信銀行的2.2%。

人民幣 美國聯準會

延伸閱讀

47歲想貸款30年買房 網友曝實話：銀行會顧慮可能不會過

王力宏被爆凍結4千萬 公司證實了：有人要混淆視聽

12年前酒駕罰單不理！屏東分署要扣保險給付 男一次繳清

【離婚心與事】毓航／由奢返儉如何存到第一桶金

相關新聞

台幣貶值格局不變 匯銀：持續朝30.5元價位邁進

美國1月通膨率高於預期，加上美元反彈，外資持續賣超台股匯出，台北股匯市今（15）日再度上演雙殺，台股收跌221.59點，...

長照險投保率僅3.73% 保誠人壽推出分紅結合長照保單

對於肩負家庭照顧責任的三明治族而言，如何擁有壽險保障同時兼顧資產配置，是因應瞬息萬變的市場環境下相當重要的課題。保誠人壽...

LINE Bank首揭2023年人氣簽帳金融卡 兔年辦卡激增7成

農曆兔年LINE Bank快點卡當中的「兔兔快點卡」人氣激增，加上舉辦18歲民眾開戶瘋抽Gogoro活動帶動之下，LIN...

台灣運彩去年大賣602億超標刷新高 答謝經銷商續創佳績

2022年運動彩券大豐收。卡達世界盃熱銷104億元帶動台灣運動彩券公司整體銷售再上一層樓，全年銷售達602億元，不僅較原...

今年降息無望 新台幣盤中重貶1.09角

1月消費者價格指數（CPI）略高於預期，美股四大指數互見，今（15）日股匯雙殺，台股開盤下跌156.81點，新台幣兌美元...

林右昌：房貸補貼非居住正義政策全部 還有好幾個策略

有關房貸族支持方案近日引發討論，內政部長林右昌今（15）日表示，三年疫情很多人的生活都受到影響，他很嚴肅認真地在面對民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦