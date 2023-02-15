企業資金大減人民幣存款、轉投美元懷抱 餘額跌至九年新低

美國聯準會鷹派升息，激勵美元雙率雙升，國內企業見風轉舵，紛紛自人民幣存款裡出走、轉投美元懷抱。中央銀行今(15)日公布，今(2023)年1月底，國銀人民幣存款餘額降至人民幣1,860.47億元，連六月下滑，月減人民幣91.58億元，並為2014年以來的逾九年新低。

央行外匯局副局長洪櫻芬今天表示，1月外匯指定銀行（DBU）的人民幣存款餘額為人民幣1,576.93億元，同樣為逾九年新低，月減人民幣88.3億元，減少主因包括：一，部分法人收回國外人民幣債票券與股權的投資本金，並轉為美元存款；二，部分法人收回國外人民幣投資的股利或盈餘，轉成美元持有；三，國內製造業廠商匯出人民幣款項，用以償還國外借款，或基於對外融資貸款需求，匯出人民幣資金。

洪櫻芬分析，前兩項主要是受到美國聯準會升息的影響，法人將手中的人民幣存款轉成美元持有，以獲得更高的投資報酬率，「畢竟現在人民幣定存利率只有2%多，美元存款利率則有逾4%以上的水準。」

央行資料顯示，國際金融業務分行（OBU）1月人民幣存款餘額為人民幣283.54億元，月減人民幣3.28億元，主要原因是國內客戶把人民幣匯到國外進行融資，推測可能是部分廠商匯出人民幣資金，貸款給關係企業。

央行資料顯示，截至今年1月，國銀人民幣貼現及放款餘額僅人民幣163.29億元，顯示銀行承作的人民幣放款占存款比重並不高，洪櫻芬解釋，銀行吸收人民幣存款後，除了用於放款外，也會投資人民幣債券、基金或轉存清算行中國銀行台北分行。

根據央行蒐集到的資料，目前銀行推出的人民幣高利定存，各天期最優專案，1個月期為永豐銀行的3.05%，3個月期為日盛銀行的2%，6個月期為永豐銀行的2.28%，9個月期為台灣企銀的1.4%，1年期為陽信銀行的2.2%。