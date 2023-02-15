中華信評：元大銀風險部位允當 評等展望「穩定」

中華信評今日針對元大銀行出具評等報告指出，元大銀資產品質穩定且風險管理方面的紀錄良好，風險部位在允當等級。儘管元大銀近兩年來追求高於銀行業平均水準的放款成長幅度，但該行截至2022年9月30日時的逾期放款（NPL）與其他有欠正常放款，在其放款總額中的占比已從2020年底的1.27%改善至0.85%。

中華信評認為，元大銀行的資產品質已與國內同業相當，截至去年9月底，國內同業平均的NPL與其他有欠正常放款在放款總額中的平均占比約為1.0%，中華信評預測，未來兩年元大銀行較為審慎的成長偏好，將使其得以維持允當的整體風險結構。

中華信評亦認為，元大銀行允當的資本與獲利水準，應可充分反映其業務成長偏好方面的潛在風險。資本水準因股權投資部位增加而下滑。過去兩年間，元大銀行其銀行簿中的股權投資部位持續增加。截至去年9月底，前述部位已使得該行整體的市場風險升高，並使標普全球評級考量風險分散效果前的風險調整後資本（RAC）比由2020年12月31日的10.7%下降至9.8%。

該行大部分股票部位為現金股利收益良好的績優股，且中華信評預期，未來兩年前述投資部位的水位將略為降低。中華信評目前評估認為，該行資本與獲利水準的評估結果，已從先前的強健等級降至允當等級，元大銀行持續受惠於元大金控的資源共享。

元大銀的存款規模與資金來源結構，因元大金控旗下主要的證券子公司—元大證券，轉介而來的證券交割存款而受惠，元大證為台灣最大的證券公司，且客戶基礎龐大。中華信評認為，由於元大金控集團持續重視金控整體業務整合與跨售行銷，未來一至二年元大銀行應會持續擴大其業務規模及客戶基礎。

以元大銀行在元大金控集團中的核心地位來看，元大銀行「穩定」的評等展望，元大金控（2885）2023年至2024年的資本水準將可維持在「強等級」，因為該金控集團在同一期間內將會採取審慎的成長策略與資本管理政策。中華信評亦預期，元大金控集團在2023年至2024年間應會繼續維持其以證券業務為主體的架構，並維持其在國內證券業中強健的市場地位與商業基礎。