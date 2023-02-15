揮別防疫險陰霾 新安東京海上2023年營運結構續強

中華信評今（15）日表示，新安東京海上為日本東京海上集團中具策略重要性的子公司，新安東京海上在該集團的大中華策略中所扮演的重要角色，以及該公司在亞太區獲利中顯著的貢獻度，新安東京海上應可在國內市場中繼續維持其強健的競爭優勢。

中華信評認為，新安東京海上具有強健的競爭地位，此反映該公司令人滿意的核保績效表現與營運效率，但一如國內其他部分產險公司，新安東京海上因銷售保費過低的防疫相關保單而面臨鉅額的理賠金損失。

由於新安東京海上防疫險業務缺乏再保保障安排，且該公司在2022會計年度的財務政策反映大部分的虧損（包括未到期保單可能產生的理賠金），因此2022年該公司的營運績效表現嚴重惡化，且低於當年度的業界平均水準。儘管如此，中華信評認為，防疫險理賠金為一次性事件，若扣除防疫險業務產生的負面影響不計，2022年該公司的綜合成本率應約為92%，與往年相比大致穩定。

中華信評認為，所有防疫險相關保單將於2023年2月中旬到期，2023年新安東京海上因防疫險保單造成的額外損失相對有限，該公司營運績效表現將恢復正常，且預測2023 年該公司的綜合成本率約為94%，包括目前尚未出險的防疫險理賠金損失，前述比率可能優於中華信評對台灣產險業估計的98%至100%，原因在於部分保險公司的防疫險保單要到2023年年中才會陸續到期。

中華信評亦認為，該公司與日本東京海上集團之間的整合程度持續增強，且母集團將持續提供該公司業務持續成長所需之資金與再保險資源，新安東京海上的競爭優勢主要受惠於該公司本身令人滿意的營運績效、與財務體質更強健之母集團相連結而擁有的穩健品牌形象，及該公司占比較高的自有行銷通路。

中華信評認為，新安東京海上短期內資本強度恐難維持在普通等級，將「信用觀察負向」狀態，截至今年1月底所累積的高額防疫險理賠金額來看，該公司的資本水準有所轉弱，若該公司無法及時獲得足夠的資金來彌補理賠金損失，則其資本水準恐面臨進一步的壓力。

中華信評認為，先前因防疫相關保單保費過低而升高的產品風險，應會在2022年至2023年間導致產險業的核保利潤與獲利出現波動。不過，在主要險種業務的良好獲利水準，與令人滿意的整體核保績效表現紀錄的支持下，該公司應可維持良好且穩定的整體前景。

中華信評對新安東京海上的業務風險結構評估結果，已將該公司與體質較強之日本東京海上集團相連結而擁有的良好品牌形象納入考量，同時，該公司另一主要股東裕隆汽車（2201）完善的汽車經銷網路，亦是新安東京海上能夠享有較高之自我掌控銷售通路的支撐因素。

儘管受到國內汽車保險市場激烈的競爭影響，新安東京海上仍為台灣產險公司中排名第四大的業者，該公司截至2022年9月30日的整體市占率為7.5%。然而，中華信評認為，與同業相比，新安東京海上對車險業務的高度依賴性，可能會使其業務增長更易受到汽車保險市場波動的影響。依統計，新安東京海上產去年已理賠93萬餘件、理賠金額逾456億元。