快訊

遭爆曾找賈永婕當副手 賴清德親自回應了

連被請宵夜都不行！ 秦慧珠曝上海團訪台北只能走「核准行程」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台幣貶值格局不變 匯銀：持續朝30.5元價位邁進

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
台幣兌美元今貶值9.3分，以30.308元作收。圖／聯合報系資料照片
台幣兌美元今貶值9.3分，以30.308元作收。圖／聯合報系資料照片

美國1月通膨率高於預期，加上美元反彈，外資持續賣超台股匯出，台北股匯市今（15）日再度上演雙殺，台股收跌221.59點，台幣兌美元也貶值9.3分，以30.308元作收，台北外匯市場成交金額12.02億美元。外匯專家分析，短線觀察美國零售銷售數字，若持續強勁，美元將偏強，台幣趨貶格局不變，預估將先朝30.350元價位測試，後續不排除貶破30.500價位。

台積電大跌進一步拖累指數表現，台股今終場收在15432.89點，下跌221.59點，成交量2216.67億元，三大法人賣超107.65億元；匯市在外資持續匯出下，盤中一度貶至最低30.336元，尾盤出口商加大力道拋匯，收盤以30.308元作收。

台幣在連8貶後，昨日收盤小幅升值，今日再次收貶。外匯交易員表示，今日匯市以進口商加上外資買美元為主，壓過出口商拋匯賣美元力道，而央行沒有太多進場著墨。

交易員指出，由於昨日國際美元獲支撐，台幣今開盤就貶至30.290元，「幾乎是一開盤就到定位了」，而出口商在30.300元上方才開始拋匯，尾盤出口商賣壓加重，限制整體貶值幅度。

另有匯銀主管分析，後續整體來看，由於國際美元仍偏強，未全面走弱，但也不是全面走升，可說是反彈循環沒有減弱，使台幣持續偏貶整理中。

該主管說，昨天美國通膨比預期高，使美國升息路徑可能修正，年底降息預期減弱下，將支撐國際美元偏強，後續就看美國經濟數據如何發展，今日稍晚美國將發布零售銷售數字，若維持強勁，美元可望持續偏強，台幣走貶趨勢不變，預計短線將在30.200元至30.350元區間來回測試。

美國升息 台幣 台股 外匯

延伸閱讀

業界罕見！特斯拉2個月內4度調整美國售價

李靚蕾再戰王力宏：敢做不敢承認 曝官司「3大重點」

雙方隔空戰火未停歇！李靚蕾控王力宏不付生活費「敢做不敢承認」

F-16第1擊沒射中不明物 密利：飛彈「無害」落水

相關新聞

台幣貶值格局不變 匯銀：持續朝30.5元價位邁進

美國1月通膨率高於預期，加上美元反彈，外資持續賣超台股匯出，台北股匯市今（15）日再度上演雙殺，台股收跌221.59點，...

長照險投保率僅3.73% 保誠人壽推出分紅結合長照保單

對於肩負家庭照顧責任的三明治族而言，如何擁有壽險保障同時兼顧資產配置，是因應瞬息萬變的市場環境下相當重要的課題。保誠人壽...

LINE Bank首揭2023年人氣簽帳金融卡 兔年辦卡激增7成

農曆兔年LINE Bank快點卡當中的「兔兔快點卡」人氣激增，加上舉辦18歲民眾開戶瘋抽Gogoro活動帶動之下，LIN...

台灣運彩去年大賣602億超標刷新高 答謝經銷商續創佳績

2022年運動彩券大豐收。卡達世界盃熱銷104億元帶動台灣運動彩券公司整體銷售再上一層樓，全年銷售達602億元，不僅較原...

今年降息無望 新台幣盤中重貶1.09角

1月消費者價格指數（CPI）略高於預期，美股四大指數互見，今（15）日股匯雙殺，台股開盤下跌156.81點，新台幣兌美元...

林右昌：房貸補貼非居住正義政策全部 還有好幾個策略

有關房貸族支持方案近日引發討論，內政部長林右昌今（15）日表示，三年疫情很多人的生活都受到影響，他很嚴肅認真地在面對民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦