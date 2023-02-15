台幣貶值格局不變 匯銀：持續朝30.5元價位邁進

美國1月通膨率高於預期，加上美元反彈，外資持續賣超台股匯出，台北股匯市今（15）日再度上演雙殺，台股收跌221.59點，台幣兌美元也貶值9.3分，以30.308元作收，台北外匯市場成交金額12.02億美元。外匯專家分析，短線觀察美國零售銷售數字，若持續強勁，美元將偏強，台幣趨貶格局不變，預估將先朝30.350元價位測試，後續不排除貶破30.500價位。

台積電大跌進一步拖累指數表現，台股今終場收在15432.89點，下跌221.59點，成交量2216.67億元，三大法人賣超107.65億元；匯市在外資持續匯出下，盤中一度貶至最低30.336元，尾盤出口商加大力道拋匯，收盤以30.308元作收。

台幣在連8貶後，昨日收盤小幅升值，今日再次收貶。外匯交易員表示，今日匯市以進口商加上外資買美元為主，壓過出口商拋匯賣美元力道，而央行沒有太多進場著墨。

交易員指出，由於昨日國際美元獲支撐，台幣今開盤就貶至30.290元，「幾乎是一開盤就到定位了」，而出口商在30.300元上方才開始拋匯，尾盤出口商賣壓加重，限制整體貶值幅度。

另有匯銀主管分析，後續整體來看，由於國際美元仍偏強，未全面走弱，但也不是全面走升，可說是反彈循環沒有減弱，使台幣持續偏貶整理中。

該主管說，昨天美國通膨比預期高，使美國升息路徑可能修正，年底降息預期減弱下，將支撐國際美元偏強，後續就看美國經濟數據如何發展，今日稍晚美國將發布零售銷售數字，若維持強勁，美元可望持續偏強，台幣走貶趨勢不變，預計短線將在30.200元至30.350元區間來回測試。