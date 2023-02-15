長照險投保率僅3.73% 保誠人壽推出分紅結合長照保單

對於肩負家庭照顧責任的三明治族而言，如何擁有壽險保障同時兼顧資產配置，是因應瞬息萬變的市場環境下相當重要的課題。保誠人壽以專精的分紅保單為基礎，搭配長照風險保障，推出市場上唯一分紅保單結合長照保障的「保誠人壽照扶天下終身壽險（定額給付型）」，協助三明治族在規劃壽險保障與兼顧資產傳承時，填補長照的缺口，為自己及家人的保障多加一層風險防護網。

「保誠人壽照扶天下終身壽險（定額給付型）」屬於英式分紅保單，當保單屆滿第二保單週年日起每年分配一次「增額分紅保額」；於屆滿第五保單週年之日開始分配「額外分紅保額」，建議三明治族可以及早投保，透過分紅保單雙重紅利的特色，保單紅利滾入保額，有機會逐年提高保額，讓壽險保障持續增值，也可作為資產傳承一項不錯的選擇。

如果不幸發生長照需求，以一般長照中心收費標準評估，平均每個月大約需2.5萬至5.5萬元的費用；若是居家自行照護另請看護，以外籍看護為例，每個月的支出亦高達2.5萬至3.5萬元不等，這不包括其他照護醫療耗材及一般消耗品等費用。

若以長照需求平均7.8年計算，至少要準備約234萬至520萬元以上，才足以應對所需。偏偏長照的風險常常被疏忽，根據衛生福利部推估，2026年台灣長期照護需求人數將超過100萬人，然而截至2021年底，台灣的長期照護保險投保率卻僅3.73%。

對於為家庭打拼的三明治族而言，最怕的就是萬一自己不幸因意外或疾病倒下，可能打亂原先規劃的家庭保障及財務，甚至造成家人的經濟負擔。「保誠人壽照扶天下終身壽險（定額給付型）」提供長照保障，如果被保險人不幸發生符合長期照顧狀態，即可依據保單條款約定領取「長期照顧一次保險金」，以「基本保險金額」的10倍給付，並可按月領取「長期照顧分期保險金」，最高240個月，可分擔家人的經濟負擔。

同時，提供「二至六級失能豁免保費」，如果不幸發生保單條款所列第二級至第六級失能程度之一時，自「診斷確定日」之翌日起可享豁免保費，保險契約繼續有效，以避免因繳不出保費導致原先規劃的保障失效。

以40歲王先生為例，保險金額新台幣20,000元，繳費20年，原始年繳保費新台幣72,420 元，折扣後年繳保費新台幣71,696 元，假設王先生於65歲前尚未領取過長期照護一次及分期保險金，且未辦理減少「基本保險金額」，則王先生自65歲起每隔三個保單周年可領取「長青樂活獎勵保險金」新台幣10,000元，作為生活上彈性資金運用。若王先生不幸於79歲發生意外導致符合保單條款所列之長照狀態，則王先生可領取長期照顧一次保險金新台幣20萬元，並可按月領取長期照顧分期保險金每月新台幣20,000元，最高可領240個月，分擔家人經濟上的負擔。