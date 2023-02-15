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LINE Bank首揭2023年人氣簽帳金融卡 兔年辦卡激增7成

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
農曆兔年LINE Bank快點卡當中的「兔兔快點卡」人氣激增。圖／LINE Bank提供
農曆兔年LINE Bank快點卡當中的「兔兔快點卡」人氣激增。圖／LINE Bank提供

農曆兔年LINE Bank快點卡當中的「兔兔快點卡」人氣激增，加上舉辦18歲民眾開戶瘋抽Gogoro活動帶動之下，LINE Bank今（15）日首揭2023年1月辦卡數據，觀察到1月「兔兔快點卡」辦卡人數比去年12月增近7成（69%），辦卡主力近3成（27%）是18-19歲年輕族群，帶動「兔兔快點卡」本月衝上18-19歲的年輕族群喜愛卡面的第2名，可見年輕族群對兔兔卡的喜愛程度。「兔兔快點卡」是時下青年學子享受「即時給點」、LINE POINTS 1%回饋無上限的熱門選擇！

如何申辦一張「兔兔快點卡」？LINE Bank用戶開戶時，可自由選擇卡片圖樣。既有的LINE Pay用戶只要在開戶流程有勾選同意LINE Pay快速綁定，開戶審核後，就算尚未收到卡片，也能開始刷卡消費，享快點卡國內全通路LINE POINTS 1%、國外LINE POINTS 2.8%點數回饋，及LINE Pay與各項商戶優惠。

兔年除了選辦一張「兔兔快點卡」，LINE Bank更大方送出限量禮品。2月底前刷快點卡單筆滿NT$1,000，即獲LINE Bank限量「兔兔音樂盒（熊大、兔兔、莎莉造型）」抽獎機會1次（抽獎機會無上限），刷越多、抽獎機會越多！3月底前新戶刷卡當月可抽Gogoro，揪好友開戶推薦人能賺LINE POINTS 100點（多揪多賺，無上限）。

LINE Pay 刷卡 LINE Bank連線商業銀行

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