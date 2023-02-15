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房貸補貼惹爭議 林右昌：有房不是罪惡、不代表有錢

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
內政部長林右昌（左）端出住宅政策。右圖為民眾觀看租屋廣告。 記者陳正興、曾原信／攝影
內政部長林右昌（左）端出住宅政策。右圖為民眾觀看租屋廣告。 記者陳正興、曾原信／攝影

有關房貸族支持方案近日引發討論，內政部長林右昌今（15）日表示，三年疫情很多人的生活都受到影響，他很嚴肅認真地在面對民眾的辛苦，希望政府力量能照顧更多人，減輕民眾的生活負擔。在後疫情時代，社會上有一群廣大的中低薪房貸族，他們跟租屋族一樣也需要政府的幫忙。

林右昌說，不要一下子用簡單的二分法，來製造二元對立。好像租屋族比較沒錢，而房貸族比較有錢；租房子可以補貼，而中低薪房貸族不應該支持，這樣容易把問題過度簡化。

他表示，台灣的住宅自有率高達八成，民眾有房子並不是罪惡，有房子也不一定代表有錢。對許多人來說，租屋跟買房只是一種選擇，很多人只是想擁有自己的房子，但他實際上並不富有，有些人，他雖然買了房子，但他的所得跟租房子的人，可能差不多。

另外，還有一種群體叫「邊緣戶」！他跟他的家人可能有不動產，卻因此無法被政府認定為中低收入戶，這群人通常就是得不到政府幫忙支持的人。他的收入或許可能在中低收入戶的邊緣，卻比任何人活得更辛苦！

林右昌強調，中產以下房貸族支持方案，是針對一定年收入以下，原始貸款總額一定金額以下的中低薪房貸族。對象是已經有貸款的人，而不是未來要買房子的人，所以並不是給利息補貼，然後鼓勵民眾去買房，因此跟網路謠傳幫建商賣房子的說法八竿子打不著，請勿誤導以訛傳訛。

他表示，現在處在三年疫情後的復甦階段，該照顧的對象很多，租金補貼與中產以下房貸族支持方案是為照顧艱苦的民眾，並非推動「居住正義」政策的全部。有關推動「居住正義」政策的相關規劃，還有好幾個策略都已研議好了，未來將逐步推出。

房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

房貸 疫情 林右昌

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