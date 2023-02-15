不是股債？京城銀董座戴誠志說今年獲利成長關鍵看這個

京城銀行（2809）董事長戴誠志14日主持法說會，由於2022年因美國暴力升息全球股債雙殺，擅長投資操作的京城銀獲利也因而大幅衰退，戴誠志表示，今年對股債看法會較保守，不會太仰賴這一塊貢獻獲利，但是定存大量減少下，利差收益成長空間可以拉出，讓京城銀回到過去穩定的利差水準與成長軌道。

每次法說會，媒體與法人都會趁機請教戴誠志對資本市場、台股、債市的看法。去年京城銀與絕大多數金融同業一樣在財務操作投資損益上受傷，他認為，今年不會太仰仗這一塊創造的收益，也就是對股債都較保守看待，但是過去增加過速的放款，以及大幅激增的定存，今年都會放慢腳步，不會再收大量定存，海外債部位也不會增加，放款繼續成長但不會如前兩年太快，在定存減少下，可以拉出利差收益成長空間，存放利差去調整是有機會增長的，整體來說淨利差與存放利差水準會回到以前的軌道。京城銀今年整個盈餘水準雖然沒辦法說回到2020、2021水準，但不會比2019、2018年差，只有進步。