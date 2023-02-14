銀行資本規定大翻修 第三季上路

銀行計算資本適足率（BIS）規定將大翻修。金管會將跟進國際採行最新巴賽爾協定，主要有三大修正，信用風險標準法、內部評等法（IRB）及作業風險，銀行局副局長童政彰說，將會在今年第一季公布暫行措施、第三季上路，屆時會請各銀行試算評估影響。

童政彰說，跟進國際採行最新巴賽爾協定，希望讓整體銀行業評估風險時更具敏感性，藉此強化風險承擔能力。

首先是「信用風險標準法」，企業授信、專案融資（如風電）、不動產授信違約曝險、權益證券投資（如股票）等四大項的風險權數計提都會做改變，如無信評企業風險權數降低、無信評專案融資計算以營運階段做區隔、不動產放款則一律改100%起跳。

影響所及，將有利無信評的非中小企業取得授信、專案融資計提資本更精準，也有利銀行更願意承做風電融資，但對不動產違約案需計提資本拉高，銀行可能會更審慎不動產放款。

至於投資股票部分，一般股票的風險權數計提拉高，但業者認為，銀行並非以投資股票為本業，且多數都放在長期投資、領取股息，認為拉高計提、影響適足率有限。

銀行資本適足率計算，是自有資本（分子）、除以風險性資產（分母），而風險權數是指每一種資產（如授信）需計提資本，當風險權數愈低、銀行需計提資本愈少，分母縮小、算出適足率就會提高，銀行就會更願意去承作該業務。

二是，採用內部評等法（IRB），IRB法是依照授信戶不同信用，計算出不同的風險權數，與「標準法」吃大鍋飯的差異是，計算風險權數更精細，但銀行需投入建置成本、充足資料庫、系統、資料也需做轉換。

IRB法一直是大型銀行積極爭取多年，又以民營銀行為主，希望藉此拉高資本適足率、可承作更多業務；這次跟進國際放行後，大型銀行資本計提可望降低，可拉高適足率、減輕增資壓力。

但對一般公股行庫來說，採用IRB法、需要建置成本、改系統，但最後可能只拉抬一點資本適足率，因此行庫可能興趣缺缺。