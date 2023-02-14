金管會助攻 三家純網銀准賣基金了

金管會宣布，已預告完成「投信事業募集投信基金處理準則」，最大亮點是放寬擔任基金銷售機構的銀行業財務條件，從僅限每股淨值不能低於面額，放寬只看銀行資本適足率，受惠最大者，將是三家純網路銀行都可以賣基金。

三家純網路銀行，包括連線商銀、將來銀行和樂天商銀。這三家純網銀在2023年向金管爭取放寬擔任銷售機構的財務條件，只看資本適足率即可。

因三家純網銀風險性資產少，導致資本適足率非常高，據金管會去年9月底統計，樂天商銀資本適足率達156.3%、將來銀行104.8%、連線商銀則是59.5%，是全體本國銀行平均數14%的十倍。

證期局官員說，該處理準則近期發布後，三家純網銀跟投信業者簽好基金銷售契約、並檢附契約和資格證明文件就可送投信公會申請，投信公會核可、就可開賣基金。

依現行規定，想擔任基金銷售機構，需每股淨值不能低於面額，導致目前仍有累積虧損的三家純網銀，都無法賣基金；證期局副局長高晶萍說，為了支持純網銀發展，因此放寬擔任基金銷售機構的銀行財務條件。

金管會預告完成「投信事業募集投信基金處理準則」並將在近期發布，有三大修正重點，一、為符合實務現況及法規明確性，明定投信業者委託信合社、期貨經紀商、郵局擔任基金銷售機構。

二、擔任基金銷售機構的資格條件，明定若是無票面金額發行的公司，每股淨值不低於10元，三、准許銀行業得以資本適足性擔任基金銷售機構的財務條件。

純網銀是在2023年初向金管會提出五大業務鬆綁，一、提高數位存款帳戶的非約定轉帳限額，二、無收入證明的信用小白的小額信貸、及試辦企業貸款和聯貸，三、擔任基金銷售機構，四、網路投保，五、電商平台合作，今則正式放行賣基金一案。