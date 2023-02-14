泰山賣全家董事會議案資料僅1頁持股明細 金管會開罰48萬元

泰山賣全家持股遭證交所與金管會發現董事會議有缺失，繼證交所1月對泰山重罰200萬元創下史上最高違約金後，金管會今再對泰山負責人開罰48萬元，裁罰書中透露，泰山賣全家持股時，在董事會的議案資料僅只有1頁的持股明細表。

金管會證期局今開罰泰山48萬元，主要是查到泰山在去年12月2日董事會決議處分全家便利商店股份前，沒有依照所定取得或處分資產處理程序，進行評估並納入會議資料，「且議案資料僅為1頁持股明細表」。

證期局在裁罰中也表示，泰山在董事會的會中，部分董事詢問及要求提示文件，但泰山沒有提供及補充，列席的會計師及律師，在討論及表決時均未離席，已違反公開發行公司取得或處分資產處理準則第7條第1項、公開發行公司董事會議事辦法第5條及第11條規定，因此依照證交法對泰山負責人罰鍰48萬元。

而日前證交所也對泰山去年12月2日董事會決議處分持有的全家股份，認為有兩大缺失，包含內部控制制度執行重大缺失、違反重大訊息查證與公開處理程序，且有影響股東權益及證券價格之虞，處以違約金200萬元。