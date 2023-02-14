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普發現金6000元將上路！ 這12家銀行ATM可以「直接領現」

想存美元看過來！這銀行推7天定存 年息達13.14%

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

為吸引外幣投資人目光，合庫銀行今（14）日宣布推出「合利一生 美利一世」外幣數存優利專案，7天期美元定存年息高達13.14%；合庫強調，本次活動不需搭配任何理財產品，提供客戶高利率、低門檻的外幣優利專案，活動期間至2月24日，若額度額滿將提前截止。

合庫指出，美元高利定存專案活動期間自今（2023）年2月14日至2月24日，透過個人網銀、行動網銀App，以外幣數位帳戶承作定存，期間內以新台幣結購或自他行匯入的新資金，每人上限1,000美元，可享7天期年利率13.14%的超優利率。

合庫指出，本次優惠專案不需搭配任何理財產品，提供客戶高利率、低門檻的外幣優利專案，活動期間結束或額度額滿即提前截止。合庫也同時提供「夜間換匯」、「匯率到價」推播通知服務，隨時掌握鎖定匯率，若利用網路平台以新台幣結匯，還可享有減碼優惠。

搶搭美元升息順風車，今年以來不少銀行競相推出美元高利定存活動，以擴大外幣資金池。除合庫推出的兩位數高利重磅優惠外，聯邦銀行數存帳戶「New New Bank」，也推出新資金1個月期8%的美元高利定存專案，單筆最低起存金額美金100元，每人存款優惠限額美金2,000元，活動期間至3月底止。

中國信託銀行「優利兔U・外幣優利定存」專案，可在網銀、中信Home Bank APP或各分行臨櫃辦理，以新台幣活期帳戶依中國信託牌告匯率換匯後辦理外幣優利定存，單筆1萬美元以上，14天期利率可達5.06%，活動期間至3月25日止。

此外，包括台新銀行、花旗銀行、星展銀行與匯豐銀行等，也紛紛推出利率逾4%的美元高利定存活動，外幣投資人可貨比三家，依照自身的投資需求，選擇最適合的美元定存專案。

定存 合庫 美元

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